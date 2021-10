Novela Império: saiba quem prendeu José Pedro na sauna

Na novela Império, o filho mais velho do comendador (Alexandre Nero) com Maria Marta (Lilia Cabral) passou por apuros ao ser trancado na sauna de um hotel. Quem será que prendeu José Pedro na sauna?

Quem prendeu José Pedro na sauna?

Na retal final da novela de Aguinaldo Silva, Silviano (Othon Bastos) confessa que foi ele quem prendeu José Pedro na sauna. O ex-mordomo da mansão explica que fez isso para que ninguém desconfiasse do rapaz, que na realidade é o temido Fabrício Melgaço.

“Eu te tranquei naquela sauna para te fazer de vítima aos olhos da sua família, tirando qualquer suspeita sobre seus ombros e te levando de volta para casa quase como um herói”, diz o pai de Maurílio, que leva uma invertida do chefe. “Não se atreva a tomar outra decisão sem antes me consultar, ainda mais uma decisão tão grave”, dispara José Pedro.

Depois de ter sido trancado na sauna, José Pedro foi encontrado desmaiado por uma funcionária do local e precisou ser levado para o hospital. Ao ver Danielle (Maria Ribeiro) e Maurílio (Carmo Dalla Vecchia), após o atentado contra a vida do noivo, Amanda (Adriana Birolli) fica enfurecida e acusa a ex-esposa de José Pedro de ter tentado assassiná-lo. As duas discutem, mas a briga é apartada por Maurílio.

José Pedro morre no final da novela?

Nos últimos momentos da novela, o filho mais velho do comendador tem um embate com o pai e o fiel escudeiro do homem de preto, Josué (Roberto Birindelli). O herdeiro está acompanhado de seus comparsas, Maurílio e Silviano, e muitos tiros são disparados no local, mas o rapaz não morre.

Maurílio e Silviano perdem a vida, o filho pelas mãos de José Alfredo e o pai é morto por Josué. Porém, quando chega o momento de acertar as contas com Pedro, o comendador não tem coragem de atirar no filho e apenas lhe dá uma coronhada.

No entanto, José Alfredo acaba sofrendo com a consequência de ter livrado a pele do rapaz pouco depois, quando José Pedro usa a arma que havia deixado presa no tornozelo e atira no pai pelas costas. O comendador morre e o herdeiro da Império perde seu posto na empresa e termina a novela na cadeia.

Leia também – Enrico morre na novela Império? O que acontece com o filho de Cláudio