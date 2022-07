Érica Pantanal 1990: quem interpretou a jornalista?

Nesta semana, uma nova personagem chega para mudar a vida de José Lucas (Irandhir Santos). Érica Pantanal 1990 é uma jornalista que vai até a região para fazer uma reportagem sobre as queimadas, mas se envolve com o primogênito de José Leôncio (Marcos Palmeira). Quem ficou com o papel neste ano foi Marcela Fetter.

Quem é a atriz que interpretou Érica Pantanal 1990?

Érica Pantanal 1990 foi interpretada pela atriz Gisela Reimann, que hoje tem 56 anos de idade. Seu primeiro papel na televisão foi justamente na trama de Benedito Ruy Barbosa, há 32 anos, na qual interpretou a jornalista que tenta dar um golpe em José Lucas, na época interpretado por Paulo Gorgulho.

No currículo da atriz também está outra novela da Manchete, A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990), na qual ela interpretou a personagem Albinha. Foi para a Globo em seguida, onde atuou em Você Decide (1992) e Sonho Meu (2003).

Um dos papéis mais marcantes da carreira de Reimann foi Marta em Viver a Vida (2009), escrita por Manoel Carlos e exibida no horário nobre da Globo. A personagem passava por um tratamento contra um câncer, e a atriz que teve raspar a cabeça.

“Para mim, é óbvio, que é uma experiência inacreditável e única, eu nunca raspei a cabeça na minha vida. Mas eu sei que muita gente já raspou e sei também que as pessoas rasparam por razões necessárias e por causa da saúde. Então eu acho que eu estou fazendo isso e acho que não é coragem nenhuma”, disse a atriz na época.

Ainda na Globo, participou das temporadas de 2005, 2010 e 2017 de Malhação. Seus trabalhos mais recentes na televisão foram os seriados Psi (2014), O Negócio (2013) e Beleza S/A (2013).

Agora, Reimann volta para a Pantanal, mas para interpretar a mãe da personagem, Ingrid. Ela é esposa do deputado Ibraim (Dan Stulbach), pai de Érica e um político influente na região. “Desta vez, a trama da Érica e sua família será maior. Tanto, que na primeira versão, a mãe da personagem, que eu farei agora, sequer apareceu”, disse a atriz em entrevista à colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo.

Érica Pantanal 2022

Érica entra em Pantanal no capítulo desta quinta-feira, 14. Ela aparecerá chegando na região através da chalana comandada por Eugênio (Almir Sater), que sugere que a jornalista se apresente a José Leôncio (Marcos Palmeira). Chegando na fazenda, ela conhece José Lucas e aí que a história dos dois começa.

A personagem é vivida por Marcela Fetter no remake em exibição na Globo. Esse é o terceiro trabalho da atriz gaúcha de 26 anos, que também esteve em Malhação: Seu Lugar no Mundo (2015) e na série Se Eu Fechar os Olhos Agora (2018).

A jornalista é uma personagem importante para a história. Ela e o primogênito terão um breve envolvimento, mas ela dirá que irá embora do local logo após transar com o caminhoneiro, partindo seu coração.

Ela retorna acompanhada de seu pai pouco tempo depois, o deputado Ibraim (Dan Stulbach), dizendo que está grávida do rapaz. O politico obriga que o herdeiro se case com sua filha e assume a criança – Zé Lucas aceita a proposta e vai morar com a repórter em São Paulo.

A relação não vai ser duradoura. Às vésperas do casamento, o caminhoneiro descobre que a gravidez é falsa e que tudo não passava de um golpe para que a loira colocasse as mãos na fortuna de José Leôncio. Desfeito o noivado, Zé Lucas não tem outra opção que não seja voltar para a fazenda do pai.

Leia também depois de Érica Pantanal 1990: Quem ganha a sela de prata na novela Pantanal? Qual dos 3 filhos?

+ Velho do Rio morre? Entidade será baleada por Tenório