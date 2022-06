Velho do Rio morre em Pantanal? Juma encontrará entidade

Na trama atual do remake, o Velho do Rio avistou fogo e fumaça no pantanal e tentou conter uma tragédia para ajudar a natureza e os animais da região. No final de sua luta heroica contra o fogo, a entidade foi vista em sua forma de sucuri agonizando. O Velho do Rio morre em Pantanal de 2022? O personagem de Osmar Prado ganhará uma nova chance de viver, mas logo ficará em perigo novamente.

Velho do Rio morre em Pantanal de 2022 por causa de fogo em matas?

O Velho do Rio não vai morrer em Pantanal após tentar conter o fogo que tomou as matas da região nos capítulos recentes da novela. Porém, o guardião ficará muito mal e precisará de socorro. De acordo com os resumos cedidos pela TV Globo, a entidade será resgatada pelo Centro de Reabilitação de Animais, mas ele não ficará na instituição por muito tempo.

O guardião irá escapar do Centro e fugirá para a tapera de Juma. Por lá, ele será cuidado pela moça e conseguirá se recuperar após sofrer com queimaduras e a fumaça do incêndio que tomou o local, por culpa de um fazendeiro da região.

Quando estiver em pé novamente e em seu formato de homem, o velho do rio irá agradecer a ajuda de Juma e afirmará para a moça que ela o trouxe de volta à vida.

Velho do Rio levará tiro de Tenório

Nos próximos capítulos da trama, o velho do rio passará por mais um susto: ele será atingido por Tenório. Tudo acontecerá enquanto Tenório estiver no rio, ele tentará ligar o motor do barco quando a entidade irá se aproximar em sua forma de sucuri.

Um dos filhos do vilão vai avistar a cobra de longe e avisará o pai. Tenório logo reagirá e pegará sua arma. Ele vai disparar contra a cobra. “Morre, maldita! Toma chumbo, desgraça”, gritará o mau-caráter.

O velho do rio vai fugir para as águas e em seguida aparecerá ferido. Ele correrá para a tapera de Juma novamente para pedir ajuda, mas desistirá com medo de que a moça resolva se vingar de Tenório. Por isso, o guardião ficará desaparecido por algum tempo enquanto se recupera, o que deixará Juma e Muda preocupadas. Desta vez, o Velho do Rio morre em Pantanal? Para sua sorte, ele reaparecerá vivo e bem.

Velho do Rio é substituído em final da versão de 1990

Depois de todos os perigos que passa na novela, o Velho do Rio ainda consegue chegar ao desfecho do folhetim vivo. Se os acontecimentos da versão de 1990 da Manchete se repetirem no remake de 2022 da TV Globo, a entidade vai descansar e deixará seu posto de guardião, sendo substituído por um novo velho do rio.

No último capítulo da trama original, José Leôncio morreu após um infarto fulminante e assim conseguiu se encontrar cara a cara com o pai pela primeira vez. Durante o papo, o velho do rio explica o que aconteceu com ele anos atrás e o motivo de seu sumiço.

Após os dois conversaram, o velho avisa que precisa deixar o pantanal, pois está cansado, mas que alguém precisa continuar cuidando do lugar e da família Leôncio. Logo depois, Joventino desaparece e José Leôncio fica com os pertences da entidade, como o chapéu, a capa e demais itens. Assim, Zé Leôncio se torna o novo guardião do local e Joventino não retorna mais.

Leia também

De quem é a fazenda da novela Pantanal, mesmo cenário de 1990

Tadeu é filho de quem em Pantanal 1990? Confissão foi no final

Tadeu morre em Pantanal? Peão tem final surpreendente