Resumo da novela Reis A Consequência: 5 momentos dos próximos capítulos

Folhetim vai ao ar com capítulos inéditos de segunda a sexta e resumo da semana no sábado.

Com a oitava temporada ainda no começo, Reis está com a trama a todo vapor e tem mostrado alguns dos momentos mais famosos da história de Davi e sua família na Bíblia. O resumo da novela Reis A Consequência dos próximos capítulos mostra que vários momentos serão marcantes para o público. Confira o que vai acontecer entre os dias 27 de julho e 4 de agosto no folhetim da Record TV.

Rispa vai perder os filhos - Resumo da novela Reis A Consequência

Nesta quinta-feira, 27 de julho, Rispa passará por um momento difícil, ela perderá seus dois filhos, Bosete e Armoni. O resumo da novela Reis da Record mostra que o momento irá acontecer, mas não dá detalhes. Se a novela seguir os passos de como tudo aconteceu na Bíblia, eles serão entregues por Davi aos gibeonitas, que querem justiça por uma traição que Saul - pais dos rapazes - cometeu contra eles anos antes.

O rei de Israel vai dar os filhos de Rispa para o povo gibeonita por conta de uma grande seca e fome que atinge seu povo, que descobre-se ser por consequência dessa traição de Saul no passado. Após a morte dos herdeiro de Saul, tudo voltará ao normal e a crise será finalizada. Porém, para a mãe da dupla, é claro restará o luto.

Davi vai para o campo de batalha

Entre os capítulos de 28 de julho e 2 de agosto, o rei Davi estará envolvido em uma trama perigoso. O rei de Israel será informado que Áquis atacou a Filístia e preparará seu exército para ir ao encontro do inimigo. Em seguida, a vida de Davi ficará em perigo, pois ele será ferido no campo de batalha. No entanto, a boa notícia para os fãs do personagem é que ele não morrerá.

O personagem bíblico ainda tem muita história pela frente, assim o rei vai se recuperar na trama e voltará para casa. No entanto, seu retorno será marcado por uma trágica descoberta, a morte de um de seus filhos.

Absalão arquitetará vingança contra Amnon

Absalão não perdoou o meio-irmão Amnon pelo estupro de Tamar e por isso fará o rapaz pagar com sangue pelo crime. O desenvolvimento da vingança do filho de Maaca contra o de Aiõna vai começar no capítulo do dia 31 de julho. Absalão vai planejar uma festa e convocará todos os irmãos para comparecem, o que deixará Aitofel desconfiado.

No capítulo seguinte, do dia 1 de agosto, as verdadeiras intenções de Absalão serão reveladas e ele matará Amnon durante a comemoração. Na Bíblia, Absalão mandou seus homens acabarem com o príncipe depois que ele estivesse bêbado, então assumiu a responsabilidade da morte do meio-irmão e fugiu para longe do pai. O resumo da novela Reis não revela se na novela a sequência de acontecimentos será a mesma, mas confirma a morte de Amnon. Quando Davi retornar da guerra, ficará abalado com a notícia.

Bateseba e Davi descobrirão quem vai herdar o trono

Após voltar da guerra e descobrir que a rixa de seus filhos Absalão e Amnon terminou em tragédia, Davi será surpreendido por uma mensagem do sacerdote Abiatar. Ele e sua esposa Bateseba vão descobrir quem Deus escolheu para assumir o trono de Israel após o reinado de Davi.

O resumo da novela Reis não adianta o nome do filho do rei que ficará com o cargo, mas quem conhece a história bíblica já sabe quem será o sortudo: o jovem Salomão. Nas escrituras, ele assumiu o lugar do pai e reinou durante muitos anos.

Como é o resumo da novela Reis A Consequência

No capítulo da próxima quinta-feira, 3 de agosto, uma passagem de tempo vai marcar a novela, que já avançou 15 anos entre a sétima e oitava temporada. O resumo da novela Reis não conta quantos anos se passarão neste novo salto na trama. Neste ponto da história, Salomão continuará sendo hostilizado pelos irmãos. O garoto não é bem aceita pelos demais herdeiros de Davi desde o começo de sua trama na novela bíblica e as coisas continuarão difíceis entre eles.

Além disso, depois desta passagem, no capítulo do dia 4 de agosto, dois momentos vão se destacar na novela. Davi terá mais uma perda no folhetim e Aitofel tentará convencer Amasa a ajudá-lo em um plano para tornar Absalão o novo rei de Israel.

