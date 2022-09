Série sobre a Rainha Elizabeth II: como assistir The Crown e outros títulos

The Crown (2016) é a série sobre a Rainha Elizabeth II produzida e disponibilizada pela Netflix. Apesar de ser o título mais famoso sobre a história da monarca, há filmes que fizeram sucesso ao contar a trajetória da rainha mais longeva do Reino Unido.

Onde assistir a série sobre a Rainha Elizabeth II?

A série sobre a Rainha Elizabeth, The Crown, está disponível para os assinantes da Netflix. Até agora, a plataforma de streaming já lançou quatro temporadas da produção que conta a história de Elizabeth desde o seu casamento em 1947 com o Principe Philip, passando pelos principais eventos da família real ao longo dos anos.

Criada por Peter Morgan , The Crown é uma série da Netflix que se concentra na vida da rainha Elizabeth II desde sua coroação até seus últimos anos. Começando com Claire Foy como Rainha Elizabeth e Matt Smith como Príncipe Philip, a série passa duas temporadas com os personagens em um certo ponto de suas vidas antes de mudar completamente o elenco.

Enquanto as temporadas 1 e 2 se concentram nos anos entre o casamento da rainha Elizabeth em 1947 e 1964, o ano em que o príncipe Edward nasce. Nas temporadas 3 e 4, Olivia Colman e Tobias Menziesinterpretam a rainha Elizabeth e o príncipe Philip, apresentando sua história desde o final dos anos 1960 até os anos 1990 e apresentando outras figuras-chave ao longo da história inglesa, como Margaret Thatcher ( Gillian Anderson ) e Lady Diana Spencer ( Emma Corrin ).

As temporadas 5 e 6, que serão as duas últimas antes de The Crown chegar ao fim, contarão com Imelda Staunton e Jonathan Pryce como a rainha Elizabeth e o príncipe Philip, substituindo Colman e Menzies. Embora existam obviamente liberdades criativas para a série (como em qualquer filme ou programa de TV nesta lista), The Crown é conhecido por sua atenção aos detalhes e atuação suprema, e é um programa obrigatório de assistir.

A quinta temporada da produção já foi anunciada pela plataforma de streaming e será disponibilizada em novembro de 2022. Dessa vez, quem assume o papel da protagonista é a atriz Imelda Staunton, que vive a fase mais velha da monarca nos novos capítulos vão acompanhar a vida família real na década de 90. Nos anos anteriores, a Rainha Elizabeth já foi interpretada pelas atrizes Claire Foy e Olivia Colman.

Também será nesta próxima temporada que o público verá os atores Elizabeth Debicki e Dominic West pela primeira vez nos papéis da Princesa Diana e do Príncipe Charles.

Contando os bastidores da vida de luxo e intrigas da família real, The Crown se tornou uma das séries mais queridas da Netflix por cutucar pontos polêmicos da trajetória da vida da rainha, como a relação conturbada com a irmã Margaret, a invasão de um estranho em seu quarto que queria matá-la e o caso do desastre de Aberfan, no qual a monarca demorou oito dias para visitar a comunidade vítima da explosão e avalanche que matou mais de 100 pessoas.

The Crown já ganhou sete prêmios do Globo de Ouro, incluindo a categoria melhor série de drama, e seis Emmy Awards.

Como assistir a série sobre a Rainha Elizabeth The Crown?

1 – Acesse a plataforma de streaming no navegador de seu celular ou computador (https://www.netflix.com/br/) ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play.

2 – Se você já tem uma conta, insira o e-mail cadastrado e a senha. Se não, é necessário se cadastrar na plataforma. Insira os dados solicitados e opte por um dos planos ofertados, com preços que começam em R$25,90, e insira a forma de pagamento.

3- Depois é só procurar por ‘The Crown’ na aba de buscas para assistir aos episódios.

Séries e Filmes sobre a Família Real

Há outros títulos além de The Crown contam a história da Rainha Elizabeth II, incluindo filmes, documentários e séries documentais que estão disponíveis nas plataformas de streaming.

Spencer (filme)

Ano de lançamento: 2021

Onde assistir: Amazon Prime Video

Um dos mais famosos é o filme Spencer, lançado em 2021, que tem foco na Princesa Diana e seu casamento conturbado com o Príncipe Charles. O papel da rainha ficou com a atriz Stella Gonet, enquanto Kristen Stewart interpretou Lady Di.

A Rainha (filme)

Ano de lançamento: 2006

Onde assistir: Globoplay

A Rainha mostra a monarca logo após a morte de sua ex-nora, a Princesa Diana, e como ela lida com a situação diante do olhar público. Elizabeth II foi interpretada por Helen Mirren, que ganhou o Oscar de Melhor Atriz pelo papel em 2007.

Elizabeth: A Rainha Por Trás da Coroa (documentário)

Ano de lançamento: 2021

Onde assistir: Globoplay

O documentário sobre a vida da Rainha Elizabeth II mostra os bastidores da vida da realeza com imagens raras de arquivos da família real.

The Royal House of Windsor (série sobre a Rainha Elizabeth)

Ano de lançamento: 2017

Onde assistir: Netflix

The Royal House of Windsor é uma série documental produzida pela Netflix que acompanha a trajetória da família real desde o fim da Primeira Guerra Mundial.

A Royal Night Out (filme)

Ano de lançamento: 2015

Onde assistir: Amazon Prime Video

O filme começa com a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial e, para comemorar, milhões de pessoas se concentraram na frente do Palácio de Buckingam, em Londres. Enquanto isso, a princesa Margaret e a futura rainha da Inglaterra Elizabeth ganham permissão para deixar o palácio durante a noite se misturam em meio aos anônimos em busca de diversão.

