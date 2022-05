De quem é o filho de Mel em O Clone? Criança terá o nome do pai

Mel engravida mais de uma vez na novela de Gloria Perez, mas a moça não consegue chegar ao final das duas gestações por conta do vício em drogas. Após muita luta, ela ganha a chance de desfrutar da maternidade ao lado de seu amado Xande (Marcello Novaes). Mas de quem é o filho de Mel em O Clone? De Xande ou outro homem?

O filho de Mel é de Xande em O Clone. A personagem de Falabella mente sobre a situação algumas vezes, por estar magoada com o namorado, mas no final revela a verdade, que Xande é realmente o pai da criança.

As duas gestações da moça foram resultado de relações de Mel com Xande. Porém, o primeiro bebê morreu. Quando perdeu o filho, Mel ficou muito abalada e o apoio do amado não foi o suficiente para mantê-la longe das drogas.

Depois que jogou novamente no vício, apesar da situação de saúde debilitada da garota, a filha de Lucas e Maysa engravidou mais uma vez. Quando estava prestes a contar para Xande sobre o bebê, ela viu o ex-segurança em conversa com Dora (Carla Cabral) e ficou enciumada.

Ao acreditar que o amado já estava seguindo em frente com outra, resolveu esconder a verdade sobre a paternidade de seu segundo bebê. Após novos obstáculos da nova gravidez, ela conseguiu dar a luz, mas tanto mãe como filho correram grave risco.

Mel então resolve contar de quem é seu filho para Xande na novela O Clone e revela a verdade. O bebê ganha o mesmo nome que o personagem de Marcello Novaes e é apelidado de “Xandinho”.

Final de Mel e Xande

Após a revelação que o filho de Mel é de Xande em O Clone, o casal retoma o relacionamento e passam a morar juntos. Depois do nascimento da criança, a moça recupera as forças para lutar contra o vício e passa a se cuidar mais. Mel vai para uma clínica de recuperação e o bebê é cuidado por Xande durante o período

No final da novela O Clone, Mel aparece em uma reunião que marca seu aniversário de um ano longe das drogas. A moça discursa na frente de amigos e familiares sobre o que viveu e agradece o apoio que teve.

Além disso, ela abre sua própria clínica de reabilitação ao lado de Nando (Tiago Fragoso). Com o nome de Clínica Regininha, a dupla busca fazer com que o espaço ajude outras pessoas como eles.

+++ Relembre a história de Mel e seu envolvimento com drogas na novela

Como está Debora Falabella hoje?

A atriz que viveu Mel em O Clone hoje está com 43 anos de idade e continua trabalhando na televisão, teatro e cinema. Em breve, ela vai aparecer como a personagem Ana no filme Bem-Vinda, Violeta, que no momento passa pelo processo da pós-produção.

Em 2021, ela esteve na série Aruanas como uma das protagonistas da trama. Nos últimos anos ela apareceu em Vítimas Digitais (2019), Depois a Louca Sou Eu (2019), O Beijo no Asfalto (2018), Se Eu Fechar os Olhos Agora (2018) e Todo Clichê do Amor (2018).

A última novela de Debora Falabella foi A Força do Querer, obra de Gloria Perez que foi ao ar em 2017. Entre os trabalhos mais famosos da atriz estão a novela Avenida Brasil (2012), Senhora do Destino (2004 – 2005), o filme Lisbela e o Prisioneiro (2003) e é claro, a novela O Clone (2001 – 2002), em que vive Mel e tem um filho com Xande.

