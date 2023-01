Deadpool volta à Globo no filme do Domingo Maior hoje, 16/01

Deadpool volta à Globo no filme do Domingo Maior hoje, 16/01

Após o Fantástico, o Domingo Maior hoje exibe "Deadpool". A transmissão deve começar às 23h25 (horário de Brasília). O filme de super-herói americano de 2016 é baseado no personagem de mesmo nome da Marvel Comics . Distribuído pela 20th Century Fox, este é um spin-off da série de filmes X-Men e a oitava parcela geral.

Qual o Filme Domingo Maior hoje?

O Domingo Maior hoje exibe o filme Deadpool, o anti-herói menos convencional da Marvel Comics. O longa conta a história do ex-agente das Forças Especiais que foi submetido a um experimento desonesto, que o deixa com poderes de cura acelerados, e então adota o alter ego Deadpool.

Armado com suas novas habilidades e um senso de humor sombrio e distorcido, Deadpool persegue o homem que quase destruiu sua vida.

+ Lançamentos de filmes 2023

Ficha técnica do filme do Domingo Maior hoje

Diretor: Tim Miller

Produtor: Simon Kinberg , Ryan Reynolds , Lauren Shuler Donner

Escritor: Rhett ReesePaul Wernick

Data de lançamento (cinemas): 12 de fevereiro de 2016 Ampla

Data de lançamento (transmissão): 10 de maio de 2016

Bilheteria (Bruto EUA): US$ 363,1 milhões

Tempo de execução: 1h 48m

Veja o trailer do filme de hoje:

VEJA TAMBÉM: Qual a ordem para assistir X-Men

O que Deadpool tem a ver com os X-Men?

Originalmente, Deadpool começou sua história como um supervilão para os Novos Mutantes, uma equipe de X-Men adolescentes, mas acabou se tornando um anti-herói que lutou ao lado de Wolverine, os X-Men e até vários Vingadores.

Na tela grande, Deadpool apareceu como o mercenário tagarela Wade Wilson antes de ganhar seus poderes regenerativos. Reynolds o interpretou em X-Men Origins: Wolverine , de 2009, e embora o filme não tenha sido tão bom o ator impressionou o suficiente que os estúdios quiseram dar mais espaço ao personagem.

Deadpool fez sua primeira aparição nos quadrinhos Os Novos Mutantes em 1991, co-criado por Fabian Nicieza e Rob Liefeld, que foi feito na veia do vilão da DC Comics Exterminador, tendo uma semelhança incrível com seu traje e habilidades (seu nome, Wade Wilson é até uma brincadeira com o nome verdadeiro de Exterminador, Slade Wilson).