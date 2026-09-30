Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad participam do debate da TV Globo nesta terça-feira (29); encontro será transmitido pela televisão e pela internet

Debate da Globo hoje online: assistir debate de SP com Haddad e Tarcísio

Debate da Globo hoje online: assistir debate de SP com Haddad e Tarcísio

É dia de debate na Globo! Nesta terça-feira, 29 de setembro, os candidatos ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) participam do debate promovido pela TV Globo na reta final das eleições de 2026. O encontro começa às 22h15, logo após Quem Ama Cuida.

Onde assistir o debate da Globo

O debate desta terça terá transmissão ao vivo pela TV Globo. O debate também poderá ser acompanhado gratuitamente pela internet, pelo g1 e pelo Globoplay.

A transmissão será realizada diretamente dos estúdios da Globo, em São Paulo, e terá mediação do jornalista Alan Severiano.

O encontro terá quatro blocos, com perguntas feitas pelos próprios candidatos e discussões sobre temas relacionados ao governo de São Paulo. Os participantes poderão circular livremente pelo estúdio durante o programa.

Assistir ao debate da Globo pelo celular

Quem estiver fora de casa poderá acompanhar o debate pela internet. A transmissão estará disponível pelo g1 e pelo Globoplay, além da TV Globo.

Acesse o Globoplay pelo navegador do celular ou computador ou abra o aplicativo da plataforma.

Faça login na sua conta Globo.

Caso ainda não tenha cadastro, siga as instruções apresentadas pela plataforma para criar uma conta.

Na página inicial, procure pela transmissão ao vivo da TV Globo.

No horário previsto para o debate, clique na transmissão para acompanhar o programa.

O sinal da TV Globo será disponibilizado gratuitamente pelo Globoplay.

Também será possível acompanhar o encontro pelo portal g1, que fará a transmissão ao vivo do debate.

O usuário deve acessar a página de eleições do g1 e procurar pela transmissão do debate entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. A íntegra do encontro também ficará disponível posteriormente na plataforma.

Como será o debate entre Tarcísio e Haddad?

O debate terá quatro blocos, com duração de 20 minutos cada, de acordo com as regras divulgadas pela Globo. Os candidatos poderão andar livremente pelo estúdio e administrar o próprio tempo durante as discussões.

Primeiro bloco

O primeiro bloco terá 20 minutos e será dividido em duas rodadas de 10 minutos.

Em cada rodada, o candidato deverá escolher um entre seis temas definidos pelo Jornalismo da Globo. Depois, também deverá selecionar uma região metropolitana do estado.

A pergunta feita ao adversário deverá relacionar o tema e a região escolhidos.

Cada candidato terá cinco minutos por tema para conduzir a discussão e poderá administrar o tempo da maneira que preferir.

Segundo bloco

O segundo bloco também terá 20 minutos, mas será de tema livre.

Cada candidato terá 10 minutos para conduzir o debate, fazendo perguntas, respondendo ao adversário e desenvolvendo seus argumentos dentro do tempo disponível.

Terceiro bloco

A terceira parte repetirá a dinâmica do primeiro bloco.

Serão mais 20 minutos divididos em duas rodadas de 10 minutos, com temas previamente definidos pelo Jornalismo da Globo e escolha de regiões metropolitanas.

A abertura ficará com o candidato que não iniciou o primeiro bloco.

Quarto bloco

O último bloco será novamente de tema livre, com duração de 20 minutos.

Cada candidato terá 10 minutos para conduzir a discussão. Ao final, os dois terão espaço para fazer suas considerações finais.

O debate da Globo será o segundo confronto televisivo entre Tarcísio e Haddad na campanha de 2026. Os dois candidatos já participaram do debate realizado pela TV Bandeirantes, em agosto. Na semana passada, Tarcísio não participou do debate da Record, que acabou sendo realizado no formato de entrevista com Haddad.

Como está a disputa pelo governo de São Paulo?

Uma pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29), encomendada pela TV Globo, apontou Tarcísio com 44% das intenções de voto, enquanto Haddad apareceu com 24%. O levantamento ouviu 1.800 eleitores entre 25 e 28 de setembro, com margem de erro de dois pontos percentuais.

Outro levantamento divulgado nesta terça-feira, da RealTime Big Data, registrou Tarcísio com 53% e Haddad com 39%. Os resultados são pesquisas distintas, com metodologias e períodos de coleta próprios.

Os números representam retratos das intenções de voto no período em que cada pesquisa foi realizada e podem variar conforme a metodologia e a data da coleta.

A eleição para o governo de São Paulo acontece no primeiro turno em 4 de outubro. Tarcísio de Freitas concorre à reeleição, enquanto Fernando Haddad disputa novamente o cargo de governador.