Cinema & TV

Sessão da Tarde exibe o romance Para Sempre Minha Garota nesta segunda

Filme começa às 15h40

Escrito por Anny Malagolini
sessão da tarde Para Sempre Minha Garota
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Para Sempre Minha Garota é o filme escolhido para a Sessão da Tarde desta segunda-feira, dia 28, a partir das 15h40. O filme foi lançado originalmente em 2018 e tem duração de aproximadamente 1h48min. A produção é dirigida por Bethany Ashton Wolf, que também assina o roteiro.

Sobre o que é o filme Para Sempre Minha Garota

Para Sempre Minha Garota é um drama romântico que acompanha a história de Liam Page, um astro da música country que abandona a cidade natal e a noiva pouco antes do casamento para seguir a carreira musical. Oito anos depois, ele retorna à pequena cidade da Louisiana e precisa lidar com as consequências das escolhas que fez no passado. Baseado no livro Forever My Girl, da escritora americana Heidi McLaughlin, o filme combina romance, drama familiar e uma história sobre reencontros e segundas chances.

Liam Page, interpretado por Alex Roe, deixou sua cidade natal e a namorada Josie, vivida por Jessica Rothe, no dia do casamento dos dois. A decisão acontece quando ele escolhe seguir o sonho de se tornar um cantor country.

Anos depois, já famoso, Liam descobre que seu melhor amigo dos tempos de escola morreu em um acidente. A notícia faz com que ele retorne à cidade para comparecer ao funeral e reencontrar pessoas que ficaram para trás.

A volta, porém, não é simples. Liam precisa encarar o pai, um pastor local, antigos conhecidos e, principalmente, Josie, que ficou na cidade e construiu uma nova vida.

O reencontro também revela uma informação que muda completamente a situação: Liam descobre que tem uma filha de sete anos, Billie.

Depois de descobrir a existência da filha, Liam passa a se aproximar de Billie e tenta construir uma relação com ela. A menina demonstra ter herdado o talento musical do pai e começa a ocupar um espaço central na vida do cantor.

A relação entre os dois é um dos principais elementos do filme, enquanto Liam tenta compensar os anos em que esteve ausente.

Ao mesmo tempo, ele precisa lidar com a resistência de Josie. Abandonada no passado, ela não está disposta a simplesmente esquecer o que aconteceu e permitir que Liam retome sua antiga vida como se nada tivesse acontecido.

O filme é protagonizado por Alex Roe, que interpreta Liam Page, e Jessica Rothe, no papel de Josie. O elenco também conta com Abby Ryder Fortson, conhecida por interpretar Cassie Lang nos filmes da Marvel, como Billie, filha de Liam.

John Benjamin Hickey interpreta o pai de Liam, enquanto o filme ainda conta com uma participação especial do cantor country Travis Tritt. Blake Shelton também é citado ao longo da produção.

Veja também:

sessão da tarde da semana

por que a Globo não passa A Lagoa Azul

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Onde assistir o VMA 2026

Onde vai passar o VMA 2026 neste domingo ao vivo

Classificação Dança dos Famosos 2026

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje em dia de Funk e Ivete Sangalo de jurada

A Lagoa Azul

Por que A Lagoa Azul não passa mais na Sessão da Tarde? Veja quando foi a última vez

Sessão da Tarde da semana

Sessão da Tarde da semana: programação de 28 de setembro a 2 de outubro de 2026

Temperatura Máxima hoje

Temperatura Máxima hoje: Godzilla II – Rei dos Monstros será exibido neste domingo

resumo de Quem Ama Cuida hoje

No resumo de Quem Ama Cuida hoje (25): Adriana surpreende ao virar sócia da joalheria

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes