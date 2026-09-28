Sessão da Tarde exibe o romance Para Sempre Minha Garota nesta segunda

Sessão da Tarde exibe o romance Para Sempre Minha Garota nesta segunda

Para Sempre Minha Garota é o filme escolhido para a Sessão da Tarde desta segunda-feira, dia 28, a partir das 15h40. O filme foi lançado originalmente em 2018 e tem duração de aproximadamente 1h48min. A produção é dirigida por Bethany Ashton Wolf, que também assina o roteiro.

Sobre o que é o filme Para Sempre Minha Garota

Para Sempre Minha Garota é um drama romântico que acompanha a história de Liam Page, um astro da música country que abandona a cidade natal e a noiva pouco antes do casamento para seguir a carreira musical. Oito anos depois, ele retorna à pequena cidade da Louisiana e precisa lidar com as consequências das escolhas que fez no passado. Baseado no livro Forever My Girl, da escritora americana Heidi McLaughlin, o filme combina romance, drama familiar e uma história sobre reencontros e segundas chances.

Liam Page, interpretado por Alex Roe, deixou sua cidade natal e a namorada Josie, vivida por Jessica Rothe, no dia do casamento dos dois. A decisão acontece quando ele escolhe seguir o sonho de se tornar um cantor country.

Anos depois, já famoso, Liam descobre que seu melhor amigo dos tempos de escola morreu em um acidente. A notícia faz com que ele retorne à cidade para comparecer ao funeral e reencontrar pessoas que ficaram para trás.

A volta, porém, não é simples. Liam precisa encarar o pai, um pastor local, antigos conhecidos e, principalmente, Josie, que ficou na cidade e construiu uma nova vida.

O reencontro também revela uma informação que muda completamente a situação: Liam descobre que tem uma filha de sete anos, Billie.

Depois de descobrir a existência da filha, Liam passa a se aproximar de Billie e tenta construir uma relação com ela. A menina demonstra ter herdado o talento musical do pai e começa a ocupar um espaço central na vida do cantor.

A relação entre os dois é um dos principais elementos do filme, enquanto Liam tenta compensar os anos em que esteve ausente.

Ao mesmo tempo, ele precisa lidar com a resistência de Josie. Abandonada no passado, ela não está disposta a simplesmente esquecer o que aconteceu e permitir que Liam retome sua antiga vida como se nada tivesse acontecido.

O filme é protagonizado por Alex Roe, que interpreta Liam Page, e Jessica Rothe, no papel de Josie. O elenco também conta com Abby Ryder Fortson, conhecida por interpretar Cassie Lang nos filmes da Marvel, como Billie, filha de Liam.

John Benjamin Hickey interpreta o pai de Liam, enquanto o filme ainda conta com uma participação especial do cantor country Travis Tritt. Blake Shelton também é citado ao longo da produção.

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