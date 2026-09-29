Questão de Fé é o filme da Sessão da Tarde de hoje, 29 de setembro

Sessão da Tarde de hoje exibe filme cristão: Uma Questão de Fé

Sessão da Tarde de hoje exibe filme cristão: Uma Questão de Fé

O filme Questão de Fé será exibido na Sessão da Tarde desta terça-feira, 29 de setembro, na Globo. A produção está prevista para começar a partir das 15h40, depois da programação da emissora. Lançado originalmente com o título A Question of Faith, o longa combina drama, espiritualidade e elementos de mistério ao acompanhar um acontecimento que provoca uma crise dentro de uma comunidade religiosa.

Qual é a história de Questão de Fé?

A trama se passa em um pequeno mosteiro localizado na região vinícola da Califórnia. O local tem sua rotina transformada depois que Irmão Anselmo, um monge reservado, afirma ter tido um encontro místico com o anjo Gabriel.

Depois da experiência, Anselmo passa por uma transformação inexplicável. O acontecimento deixa os demais religiosos divididos entre aqueles que acreditam estar diante de um milagre e os que consideram que existe uma explicação mais sombria para o fenômeno.

A situação se torna ainda mais surpreendente quando Anselmo se transforma em uma mulher grávida.

O acontecimento coloca em lados opostos os integrantes do mosteiro. Enquanto alguns dos monges mais jovens enxergam a transformação como uma manifestação divina, membros mais conservadores da comunidade acreditam que o episódio pode ser uma obra do Diabo.

O abade Frederick, responsável pelo mosteiro, tenta manter o controle sobre a situação e procura impedir que o episódio provoque mudanças na comunidade religiosa.

Francis, que atua como uma espécie de mediador entre os religiosos, fica dividido entre sua lealdade ao abade e o respeito pelo mistério envolvendo Anselmo.

Outro personagem que ganha destaque é William, que passa a proteger Anselmo depois que ela é mantida isolada em sua cela.

A transformação também chama a atenção de Duncan, médico e cientista que tenta encontrar uma explicação racional para o que aconteceu. Apesar de seus esforços, ele não consegue solucionar o mistério.

Mais do que apresentar um acontecimento sobrenatural, Questão de Fé usa o mistério para discutir o conflito entre espiritualidade, religião e autoridade.

A transformação de Anselmo faz com que os personagens precisem questionar aquilo que consideravam impossível e lidar com uma experiência que não pode ser facilmente explicada pela ciência ou pelas regras da instituição religiosa.

O filme também aborda temas relacionados à fé, ao papel das mulheres na religião e à aceitação de pessoas que fogem dos padrões estabelecidos pela comunidade.

Por isso, a produção utiliza o acontecimento extraordinário no mosteiro como uma espécie de parábola sobre a maneira como diferentes pessoas reagem quando se deparam com algo que não conseguem compreender.

Questão de Fé será exibido na Sessão da Tarde desta terça-feira (29), com início previsto para 15h40, na Globo. O horário pode sofrer alterações em razão de mudanças na programação da emissora. A produção será exibida na faixa vespertina destinada aos filmes da Sessão da Tarde.

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