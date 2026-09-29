Cinema & TV

Sessão da Tarde de hoje exibe filme cristão: Uma Questão de Fé

Questão de Fé é o filme da Sessão da Tarde de hoje, 29 de setembro

Escrito por Anny Malagolini
Uma Questão de Fé
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O filme Questão de Fé será exibido na Sessão da Tarde desta terça-feira, 29 de setembro, na Globo. A produção está prevista para começar a partir das 15h40, depois da programação da emissora. Lançado originalmente com o título A Question of Faith, o longa combina drama, espiritualidade e elementos de mistério ao acompanhar um acontecimento que provoca uma crise dentro de uma comunidade religiosa.

Qual é a história de Questão de Fé?

A trama se passa em um pequeno mosteiro localizado na região vinícola da Califórnia. O local tem sua rotina transformada depois que Irmão Anselmo, um monge reservado, afirma ter tido um encontro místico com o anjo Gabriel.

Depois da experiência, Anselmo passa por uma transformação inexplicável. O acontecimento deixa os demais religiosos divididos entre aqueles que acreditam estar diante de um milagre e os que consideram que existe uma explicação mais sombria para o fenômeno.

A situação se torna ainda mais surpreendente quando Anselmo se transforma em uma mulher grávida.

O acontecimento coloca em lados opostos os integrantes do mosteiro. Enquanto alguns dos monges mais jovens enxergam a transformação como uma manifestação divina, membros mais conservadores da comunidade acreditam que o episódio pode ser uma obra do Diabo.

O abade Frederick, responsável pelo mosteiro, tenta manter o controle sobre a situação e procura impedir que o episódio provoque mudanças na comunidade religiosa.

Francis, que atua como uma espécie de mediador entre os religiosos, fica dividido entre sua lealdade ao abade e o respeito pelo mistério envolvendo Anselmo.

Outro personagem que ganha destaque é William, que passa a proteger Anselmo depois que ela é mantida isolada em sua cela.

A transformação também chama a atenção de Duncan, médico e cientista que tenta encontrar uma explicação racional para o que aconteceu. Apesar de seus esforços, ele não consegue solucionar o mistério.

Mais do que apresentar um acontecimento sobrenatural, Questão de Fé usa o mistério para discutir o conflito entre espiritualidade, religião e autoridade.

A transformação de Anselmo faz com que os personagens precisem questionar aquilo que consideravam impossível e lidar com uma experiência que não pode ser facilmente explicada pela ciência ou pelas regras da instituição religiosa.

O filme também aborda temas relacionados à fé, ao papel das mulheres na religião e à aceitação de pessoas que fogem dos padrões estabelecidos pela comunidade.

Por isso, a produção utiliza o acontecimento extraordinário no mosteiro como uma espécie de parábola sobre a maneira como diferentes pessoas reagem quando se deparam com algo que não conseguem compreender.

Questão de Fé será exibido na Sessão da Tarde desta terça-feira (29), com início previsto para 15h40, na Globo. O horário pode sofrer alterações em razão de mudanças na programação da emissora. A produção será exibida na faixa vespertina destinada aos filmes da Sessão da Tarde.

Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Ana Maria Braga saiu do Mais Você

Por que Ana Maria Braga saiu do Mais Você e quando ela volta?

sessão da tarde Para Sempre Minha Garota

Sessão da Tarde exibe o romance Para Sempre Minha Garota nesta segunda

Onde assistir o VMA 2026

Onde vai passar o VMA 2026 neste domingo ao vivo

Classificação Dança dos Famosos 2026

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje em dia de Funk e Ivete Sangalo de jurada

A Lagoa Azul

Por que A Lagoa Azul não passa mais na Sessão da Tarde? Veja quando foi a última vez

Sessão da Tarde da semana

Sessão da Tarde da semana: programação de 28 de setembro a 2 de outubro de 2026

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes