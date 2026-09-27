Quem saiu da Dança dos Famosos hoje em dia de Funk e Ivete Sangalo de jurada

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje em dia de Funk e Ivete Sangalo de jurada

A Dança dos Famosos 2026 chega neste domingo, 27 de setembro ao som de funk e Ivete Sangalo como jurada. Essa é a segunda semana da fase classificatória, por isso ninguém foi eliminado. É momento de somar pontos e ficar na parte alta da tabela.

Como foi a Dança dos Famosos 2026 hoje

Breno Ferreira foi o responsável por abrir a noite ao lado da professora Jaque Paraense. A dupla dançou “Sequência Striptease”, de Pedro Sampaio, e o ator chegou a tirar a camisa durante a apresentação. A performance recebeu nota 9,1 de Ana Botafogo, que destacou a movimentação e o ritmo apresentados pelo participante.

Na sequência, Bruna Griphao entrou na pista acompanhada do professor Lucas Teo. A atriz levou ao palco uma apresentação inspirada em Daniele, personagem que interpreta em Jogada de Risco. A dupla dançou “BOTA”, de Ludmilla, Emilia e Latto. Zebrinha avaliou a performance com nota 8,9 e elogiou a energia da atriz durante a coreografia.

Rita Guedes também se apresentou no ritmo do funk. Ao lado de seu professor, ela dançou “Maratona da Jogação”, de Anitta, e recebeu elogios dos jurados pela maneira como se entregou à coreografia. Carlinhos de Jesus destacou a elegância da atriz e deu nota 8,7 à apresentação.

Léo Foguete encerrou a sequência de apresentações. O cantor sertanejo mostrou versatilidade ao dançar “Tudo Esquematizado”, de Puterrier e MC Carol, ao lado da professora Thais Sousa. A coreografia contou até com um movimento inspirado em uma britadeira. Ana Botafogo destacou a energia e o domínio musical do participante durante a apresentação.

Os participantes da Dança dos Famosos 2026 são: Ticiane Pinheiro, Otaviano Costa, Breno Ferreira, Junno Andrade, Lucas Guedez, Diego Martins, Kenya Sade, Bruna Griphao, MC Livinho, Mell Muzzillo, Gracyanne Barbosa, Léo Foguete, Giovana Cordeiro, Bianca Andrade, Pedro Scooby, Rita Guedes.

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?

Karina Bachini (2005)

Juliana Didone (1ª edição 2006)

Robson Caetano (2ª edição 2006)

Rodrigo Hilbert (2007)

Christiane Torloni (2008)

Paolla Oliveira (2009)

Fernanda Souza (2010)

Miguel Roncato (2011)

Rodrigo Simas (2012)

Carol Castro (2013)

Marcello Melo Jr (2014)

Viviane Araújo (2015)

Felipe Simas (2016)

Maria Joana (2017)

Léo Jaime (2018)

Kaysar Dadou (2019)

Lucy Ramos (2020)

Paolla Oliveira (2021)

Vitória Strada (2022)

Priscila Fantin (2023)

Tati Machado (2024)

Silvero Pereira (2025)

O Domingão começa na faixa das 16h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.