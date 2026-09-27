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Onde vai passar o VMA 2026 neste domingo ao vivo

Premiação homenageia Nirvana

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o VMA 2026 DCI
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O MTV Video Music Awards 2026 acontece neste domingo (27), no Peacock Theater, em Los Angeles, com transmissão ao vivo para o público brasileiro. A cerimônia começa às 20h30, no horário de Brasília, e será comandada por Snoop Dogg. A edição reúne nomes de diferentes gerações da música e terá Madonna na abertura, além de homenagens a George Michael e Nirvana.

Onde assistir o VMA 2026

No Brasil, o VMA 2026 será exibido ao vivo pela MTV e pelo Paramount+. A cerimônia começa às 20h30, no horário de Brasília. Nos Estados Unidos, a transmissão acontece pela CBS, com exibição simultânea na MTV e no Paramount+. A premiação também ficará disponível internacionalmente no Paramount+ e na MTV a partir do dia seguinte.

Madonna será responsável por abrir o VMA 2026. A apresentação marca o retorno da cantora ao palco da premiação após 23 anos. A última participação musical dela no evento aconteceu em 2003, quando dividiu a apresentação com Britney Spears, Christina Aguilera e Missy Elliott.

A cantora também chega à edição deste ano entre os principais nomes da premiação. Seu trabalho aparece em diversas categorias, incluindo Video of the Year, Best Choreography, Best Cinematography, Best Editing e Best Visual Effects.

A programação musical reúne artistas como LISA, RAYE, Sienna Spiro, Shaboozey, Gunna, GENER8ION e Yung Lean.

RAYE, SOMBR e Teddy Swims também participam de uma homenagem a George Michael durante a cerimônia.

O VMA ainda terá um momento dedicado ao Nirvana. A banda será homenageada com o Video Vanguard Award, 34 anos depois de sua primeira apresentação na premiação.

Taylor Swift também será reconhecida nesta edição com o primeiro MTV VMA Artist Director Honors, criado para destacar artistas que ampliaram as possibilidades de direção e narrativa visual em videoclipes e outros projetos.

Anitta está entre os nomes brasileiros que chegam à premiação de 2026. A cantora concorre em Best Latin com “Choka Choka”, parceria com Shakira. A artista já fez história no VMA em 2022, quando venceu a categoria Best Latin com “Envolver” e se tornou a primeira brasileira a conquistar um troféu na premiação.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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