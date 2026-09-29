Por que Ana Maria Braga saiu do Mais Você e quando ela volta?
na Maria Braga ficará 45 dias afastada do Mais Você
O público não verá Ana Maria Braga à frente do Mais Você nos próximos dias. A apresentadora ficará afastada do programa por 45 dias para se dedicar às gravações da segunda temporada do reality culinário Chefe de Alto Nível, que estreia em outubro na TV Globo. A ausência foi confirmada por Tati Machado e Gil do Vigor nesta segunda-feira (28).
Por que Ana Maria Braga não está no Mais Você?
Ana Maria Braga vai deixar temporariamente o comando do Mais Você para se dedicar exclusivamente às gravações da segunda temporada de Chefe de Alto Nível. A apresentadora ficará afastada da atração por cerca de 45 dias.
A informação foi anunciada por Tati Machado e Gil do Vigor durante o programa desta segunda-feira (28). O reality culinário tem estreia prevista para 13 de outubro, na TV Globo, após a novela Quem Ama Cuida.
Durante o período em que estiver fora, Ana Maria deixou conteúdos gravados para o Mais Você. Entre eles estão as apresentações dos 24 cozinheiros selecionados para participar do reality.
Os conteúdos começam a ser exibidos no programa a partir desta quarta-feira (30). Os participantes serão apresentados ao público em grupos de três por dia, divididos nas categorias cozinheiros da internet, amadores e profissionais.
Além de contar suas histórias e revelar as expectativas para a competição, os participantes também terão a oportunidade de demonstrar suas habilidades na cozinha.
Quando Ana Maria Braga volta ao Mais Você?
A apresentadora deve permanecer afastada do Mais Você por aproximadamente 45 dias. Durante esse período, a atração continuará sendo exibida normalmente, com Tati Machado e Gil do Vigor no comando e com os conteúdos previamente gravados por Ana Maria.
A ausência ocorre por um compromisso profissional da apresentadora com Chefe de Alto Nível. O programa será a segunda temporada do reality culinário apresentado por Ana Maria Braga.
Ana Maria está à frente do Mais Você desde 18 de outubro de 1999 e já se afastou da atração em outras ocasiões por férias, compromissos profissionais e questões relacionadas à saúde.
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