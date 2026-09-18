Destinos Traçados é o filme da Sessão da Tarde nesta sexta (18/9); conheça a comédia romântica

Destinos Traçados é o filme da Sessão da Tarde nesta sexta (18/9); conheça a comédia romântica

A partir das 16h desta sexta-feira dia 18 de setembro, a TV Globo exibe a comédia romantca Destinos Traçados. O filme escolhido para a Sessão da Tarde hoje conta com os atores Wendie Malick, Emma Roberts, Britt Robertson, Thomas Mann e Lewis Tan. Conheça a história e apaixona-se.

Os pedidos de noivado de ambos são um fracasso, e os eternos românticos Margot e Griffin dão por si juntos na véspera de Ano Novo, após uma série de eventos fatídicos. Acreditando ambos no amor verdadeiro, eles lançam-se em uma aventura mágica.

Sobre o que é o filme da Sessão da Tarde hoje

Quando os pedidos de casamento dos dois dão errado, os românticos incuráveis Margot (Emma Roberts) e Griffin (Thomas Mann) acabam se encontrando na véspera de Ano Novo. Unidos por uma sequência de coincidências improváveis, eles acreditam que finalmente podem estar diante da história de amor que sempre procuraram.

A produção marca o reencontro de Emma Roberts e Thomas Mann, que já haviam trabalhado juntos em It’s Kind of a Funny Story. O roteiro é assinado por Tiffany Paulsen, também responsável por Holidate, comédia romântica da Netflix que aposta em encontros inesperados, situações típicas de fim de ano e relacionamentos que surgem quando menos se espera.

Em Destinos Traçados, essa fórmula aparece novamente. Depois dos desencontros de Margot e Griffin na virada do ano, o filme tenta construir uma história sobre destino e sobre como pequenas coincidências podem mudar completamente o rumo da vida. A ideia é simpática e combina com o gênero, mas a execução deixa a desejar.

O roteiro recorre constantemente à premonição e à ironia para conduzir os acontecimentos. O problema é que muitas situações são previsíveis demais e os personagens frequentemente precisam explicar em voz alta o que está acontecendo ou o que provavelmente acontecerá em seguida. Em vez de deixar que as coincidências conduzam naturalmente a trama, o filme força algumas situações para que elas se encaixem no caminho previsto pelo roteiro.

Essa falta de sutileza acaba prejudicando a experiência. Algumas conveniências poderiam ser facilmente aceitas dentro da proposta de uma comédia romântica, mas aqui elas se acumulam a ponto de comprometer a imersão. Até acontecimentos pequenos parecem depender de uma série de coincidências pouco convincentes.

O humor também não funciona sempre como deveria. Há diversos momentos de silêncio que parecem ter sido pensados para provocar risadas, mas o ritmo das cenas não favorece esse efeito. Em vez de engraçados, alguns desses momentos acabam ficando desconfortáveis e prolongados.

O filme ainda tenta aprofundar seus protagonistas por meio de conflitos familiares. A intenção é dar mais dimensão aos personagens, mas essas histórias são pouco exploradas e não chegam a produzir o impacto esperado. Com cerca de 100 minutos de duração, havia espaço para desenvolver melhor esses conflitos e criar arcos mais consistentes.

Em alguns momentos, a produção também acrescenta situações que pouco contribuem para a narrativa principal. A participação de antigos relacionamentos e uma sequência de caratê, por exemplo, parecem inseridas apenas para criar novas complicações, sem realmente acrescentar algo à história.

Ainda assim, Emma Roberts e Thomas Mann conseguem sustentar o filme. Os dois apresentam uma química que funciona e ajudam a tornar mais naturais alguns diálogos que, no papel, poderiam soar excessivamente artificiais. Mann se destaca especialmente ao interpretar falas bastante elaboradas sem deixar que o personagem perca sua credibilidade.

Visualmente, porém, Destinos Traçados também não consegue se destacar. Os enquadramentos e ângulos são pouco inventivos, enquanto algumas escolhas de edição tentam reproduzir recursos vistos em produções como Look Both Ways, mas sem alcançar o mesmo resultado. A montagem, em determinados momentos, contribui para a sensação de que os acontecimentos estão desconectados.

No fim, Destinos Traçados tem uma premissa adequada para quem procura uma comédia romântica leve ambientada no período de festas, mas não consegue aproveitar todo o potencial da própria história. A química entre os protagonistas funciona e há momentos simpáticos, porém o roteiro excessivamente previsível, as coincidências forçadas e uma produção visual pouco inspirada acabam deixando o filme aquém do que poderia entregar.