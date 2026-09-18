Resumo de Quem Ama Cuida (18/9): Adriana pergunta a Ademir se ele matou Arthur

Resumo de Quem Ama Cuida (18/9): Adriana pergunta a Ademir se ele matou Arthur

No capítulo de Quem Ama Cuida de sexta-feira, dia 18, Ademir ficará tenso ao ser colocado contra a parede por Adriana. Os dois vão trocar ameaças, mas o clima ficará ainda mais pesado quando ela questionar diretamente se foi ele quem matou Arthur.

Enquanto isso, Rosa ficará arrasada ao descobrir que Elenice não pretende denunciar Tom. A situação ganha novos contornos quando Rosa conversa com Adriana sobre um documento ligado ao pai de Brigitte. O material pode comprometer Pilar e, segundo Rosa, deve estar escondido na antiga casa da família Brandão.

Adriana não perderá tempo e pedirá a Lyris que encontre o documento. A busca poderá trazer novas revelações sobre os segredos envolvendo Pilar.

Em outra frente, Rafael não aceitará o pedido de Pilar para romper o contrato com a floricultura de Elza. Já Otoniel contará a Elisa que pretende ajudar Francesca.

Ademir também terá uma conversa com Ulisses e fará um alerta: para recuperar metade do dinheiro que Fábia retirou da conta conjunta, ele terá de se divorciar da mulher.

A presença de Adriana na casa de Tom também provocará tensão. Ao encontrá-la no local, Tom questionará Elenice. Nancy, por sua vez, levará um susto ao procurar Tiago e dar de cara com Pilar na casa dele.

Spoiler de Quem Ama Cuida: o que acontece no sábado (19/9)

A investigação sobre a morte de Arthur ganhará força no capítulo de sábado. Bia e César encontrarão o laudo original da perícia do assassinato e descobrirão uma informação sobre Adriana.

O documento revelará que ela foi a fisioterapeuta responsável por atender César. A descoberta fará com que Adriana receba uma mensagem de César, que pedirá que ela vá até sua casa acompanhada de um advogado.

Enquanto isso, Ademir ficará sabendo por Luan que a cunhada de Dalto vendeu os arquivos do perito. Adriana e Pedro também descobrirão que César encontrou os laudos originais da perícia do assassinato de Arthur Brandão.

Meta descrição: Resumo de Quem Ama Cuida 18/9: Adriana confronta Ademir sobre a morte de Arthur, enquanto Rosa revela documento que pode comprometer Pilar. Veja o spoiler de sábado.