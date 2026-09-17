Cinema & TV

Sessão da Tarde exibe Shrek Terceiro hoje na Globo

Lançado em 2007, o filme retoma a história de Shrek, Fiona, Burro e Gato de Botas após os acontecimentos dos longas anteriores da franquia.

Escrito por Anny Malagolini
Shrek Terceiro Reprodução
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A Sessão da Tarde desta quinta-feira, dia 17, exibe o filme Shrek Terceiro, animação que acompanha uma nova aventura do ogro mais famoso do cinema. A produção será exibida a partir das 15h55, na TV Globo.

Qual é a história de Shrek Terceiro?

Em Shrek Terceiro, a vida do protagonista muda depois que o rei Harold, pai de Fiona, morre. Com a ausência do monarca, Shrek passa a ser considerado um dos possíveis sucessores do trono de Tão, Tão Distante. A ideia de assumir o comando do reino, porém, está longe dos planos do ogro. Shrek não se vê como rei e decide procurar outra pessoa que possa ocupar o lugar.

Com a ajuda do Burro e do Gato de Botas, ele parte em busca de Arthur Pendragon, conhecido como Artie, um jovem que enfrenta dificuldades na escola e não é popular entre os colegas. Enquanto Shrek tenta convencer Artie a assumir a responsabilidade pelo reino, a trama também mostra Fiona lidando com as mudanças em sua vida e com uma nova ameaça que coloca Tão, Tão Distante em perigo.

Quem está no elenco de Shrek Terceiro? A animação conta com as vozes de nomes conhecidos do cinema internacional. Entre os principais integrantes do elenco estão:

Mike Myers como Shrek;
Eddie Murphy como Burro;
Antonio Banderas como Gato de Botas;
Cameron Diaz como Fiona;
Justin Timberlake como Artie.

A direção é assinada por Chris Miller e Raman Hui. O roteiro foi desenvolvido por Jeffrey Price, Peter S. Seaman, Chris Miller e Aron Warner.

Shrek Terceiro está programado para começar às 15h55, nesta quinta-feira (17), na TV Globo, dentro da faixa Sessão da Tarde.

O horário pode sofrer alterações de acordo com a programação da emissora e a duração das atrações exibidas anteriormente.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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