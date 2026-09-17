Resumo de Quem Ama Cuida de quinta: Pilar e Ademir vão colocar Adriana na cadeia

Resumo de Quem Ama Cuida de quinta: Pilar e Ademir vão colocar Adriana na cadeia

Quem Ama Cuida tem novas reviravoltas no capítulo desta quinta-feira (17). Diná vai pressionar Fernando para que ele se afaste de Mau Mau, enquanto Pilar e Ademir decidem agir novamente contra Adriana.

Heitor conversa com alguns peregrinos e comenta que não vai ao Brasil há bastante tempo. O personagem segue distante do país, enquanto sua história começa a ganhar novos desdobramentos na novela.

Laurentino, por sua vez, fica preocupado ao perceber o apego de Mirtes por Camilo.

Mau Mau descobre que Fernando é neto de Diná. A revelação acontece justamente quando a relação dos dois começa a enfrentar resistência. Diná não aceita o envolvimento e decide pressionar o neto.

Ela ameaça tirar o emprego e a faculdade de Fernando caso ele não se afaste de Mau Mau. O rapaz passa a lidar com a pressão da avó e com a possibilidade de perder os dois.

Carolina também provoca a situação ao insinuar que existe um clima entre Felipe e Mau Mau.

Enquanto isso, Pilar fica sabendo por Carmita que Ademir flagrou Dora com André. Depois, Ademir conta a Pilar que Adriana estaria por trás das situações ruins que aconteceram com ele nos últimos dias.

Pilar acredita que os dois precisam agir contra Adriana e afirma que ela deve voltar para a cadeia. A conversa coloca os dois novamente no caminho de um confronto com a protagonista.

Adriana procura Ademir e os dois ficam frente a frente. O encontro promete mexer com os próximos acontecimentos da trama.

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