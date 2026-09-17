Quando acaba Além do Tempo e 10 possíveis substitutas

Quando acaba Além do Tempo e 10 possíveis substitutas

A reprise de Além do Tempo está chegando à reta final na Globo. A novela deve deixar a programação em outubro, daqui a cerca de um mês, e a emissora ainda avalia qual produção poderá ocupar seu lugar no Vale a Pena Ver de Novo. Entre os títulos que podem aparecer na faixa estão novelas de diferentes épocas da teledramaturgia da Globo. Veja a seleção do Jornal DCI.

América (2005)

América acompanha a trajetória de Sol (Deborah Secco), que sonha em morar nos Estados Unidos por acreditar que encontrará melhores oportunidades no país.

Apaixonada por Tião (Murilo Benício), ela deixa o rapaz para tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos ao lado de outros brasileiros. Enquanto Sol enfrenta as dificuldades da imigração, Tião se envolve com Gil Madureira (Lúcia Veríssimo) e busca realizar o sonho de se tornar campeão de rodeios, seguindo uma antiga aspiração do pai.

Ao longo da história, Sol e Tião voltam a se aproximar e descobrem uma ligação que, segundo a trama, atravessa outras vidas.

Porto dos Milagres (2001)

Porto dos Milagres já foi exibida pelo canal Viva, mas nunca ganhou uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Escrita por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, a novela é inspirada nas obras Mar Morto e A Descoberta da América pelos Turcos, de Jorge Amado.

A história acompanha o pescador Guma (Marcos Palmeira), representante dos moradores da cidade e adversário do poderoso Félix (Antonio Fagundes) e de sua ambiciosa mulher, Adma (Cássia Kis).

A trama combina conflitos políticos e sociais entre a elite local e a população com histórias de amor. Entre elas está o relacionamento de Guma com Lívia (Flávia Alessandra), além da presença de Esmeralda (Camila Pitanga) na história.

Uga Uga (2000)

Exibida originalmente em 2000, Uga Uga nunca ganhou uma reprise na Globo. Escrita por Carlos Lombardi, a novela começa com uma expedição à Floresta Amazônica.

Durante a viagem, os pesquisadores Nikos Jr. (Marcos Frota) e Mag (Denise Fraga) são atacados por uma tribo indígena. O casal morre, mas o filho Adriano, de apenas dois anos, sobrevive.

O avô da criança, Nikos Karabastos (Lima Duarte), passa duas décadas tentando encontrar o neto. Anos depois, o garoto, que passa a ser chamado de Tatuapu (Cláudio Heinrich), é localizado. Ele havia sido criado pelo Pajé (Roberto Bomfim), líder de uma aldeia rival daquela envolvida na morte de seus pais.

Kubanacan (2003)

Kubanacan, protagonizada por Marcos Pasquim, também aparece entre as novelas que podem ser consideradas para uma reprise. Escrita por Carlos Lombardi, a produção foi exibida originalmente em 2003.

A trama acompanha Esteban Maroto, personagem que chega à ilha de Kubanacan, um paradisíaco território fictício no Caribe, após perder a memória. Sua presença provoca mudanças na rotina dos moradores e desencadeia os principais conflitos da história.

Os episódios da novela estão disponíveis no Globoplay, mas a produção ainda não teve uma reprise na televisão aberta.

A Lua Me Disse (2005)

Exibida no horário das sete em 2005, A Lua Me Disse foi escrita por Maria Carmem Barbosa e Miguel Falabella e também pode entrar na lista de novelas consideradas para uma nova exibição.

A história gira em torno de Heloísa (Adriana Esteves), uma jovem simples que conhece o rico Ricardo Bogari (Frank Borges). Os dois se envolvem e Heloísa engravida, mas Ricardo morre posteriormente.

A partir desse acontecimento, a protagonista precisa lidar com as consequências da relação e com os conflitos envolvendo a família de Ricardo.

A reprise de Além do Tempo está chegando à reta final na Globo. A novela deve deixar a programação em outubro, daqui a cerca de um mês, e a emissora ainda avalia qual produção poderá ocupar seu lugar no Vale a Pena Ver de Novo. Entre os títulos que podem aparecer na faixa estão novelas de diferentes épocas da teledramaturgia da Globo.

América (2005)

América acompanha a trajetória de Sol (Deborah Secco), que sonha em morar nos Estados Unidos por acreditar que encontrará melhores oportunidades no país.

Apaixonada por Tião (Murilo Benício), ela deixa o rapaz para tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos ao lado de outros brasileiros. Enquanto Sol enfrenta as dificuldades da imigração, Tião se envolve com Gil Madureira (Lúcia Veríssimo) e busca realizar o sonho de se tornar campeão de rodeios, seguindo uma antiga aspiração do pai.

Ao longo da história, Sol e Tião voltam a se aproximar e descobrem uma ligação que, segundo a trama, atravessa outras vidas.

Porto dos Milagres (2001)

Porto dos Milagres já foi exibida pelo canal Viva, mas nunca ganhou uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Escrita por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, a novela é inspirada nas obras Mar Morto e A Descoberta da América pelos Turcos, de Jorge Amado.

A história acompanha o pescador Guma (Marcos Palmeira), representante dos moradores da cidade e adversário do poderoso Félix (Antonio Fagundes) e de sua ambiciosa mulher, Adma (Cássia Kis).

A trama combina conflitos políticos e sociais entre a elite local e a população com histórias de amor. Entre elas está o relacionamento de Guma com Lívia (Flávia Alessandra), além da presença de Esmeralda (Camila Pitanga) na história.

Uga Uga (2000)

Exibida originalmente em 2000, Uga Uga nunca ganhou uma reprise na Globo. Escrita por Carlos Lombardi, a novela começa com uma expedição à Floresta Amazônica.

Durante a viagem, os pesquisadores Nikos Jr. (Marcos Frota) e Mag (Denise Fraga) são atacados por uma tribo indígena. O casal morre, mas o filho Adriano, de apenas dois anos, sobrevive.

O avô da criança, Nikos Karabastos (Lima Duarte), passa duas décadas tentando encontrar o neto. Anos depois, o garoto, que passa a ser chamado de Tatuapu (Cláudio Heinrich), é localizado. Ele havia sido criado pelo Pajé (Roberto Bomfim), líder de uma aldeia rival daquela envolvida na morte de seus pais.

Kubanacan (2003)

Kubanacan, protagonizada por Marcos Pasquim, também aparece entre as novelas que podem ser consideradas para uma reprise. Escrita por Carlos Lombardi, a produção foi exibida originalmente em 2003.

A trama acompanha Esteban Maroto, personagem que chega à ilha de Kubanacan, um paradisíaco território fictício no Caribe, após perder a memória. Sua presença provoca mudanças na rotina dos moradores e desencadeia os principais conflitos da história.

Os episódios da novela estão disponíveis no Globoplay, mas a produção ainda não teve uma reprise na televisão aberta.

A Lua Me Disse (2005)

Exibida no horário das sete em 2005, A Lua Me Disse foi escrita por Maria Carmem Barbosa e Miguel Falabella e também pode entrar na lista de novelas consideradas para uma nova exibição.

A história gira em torno de Heloísa (Adriana Esteves), uma jovem simples que conhece o rico Ricardo Bogari (Frank Borges). Os dois se envolvem e Heloísa engravida, mas Ricardo morre posteriormente.

A partir desse acontecimento, a protagonista precisa lidar com as consequências da relação e com os conflitos envolvendo a família de Ricardo.