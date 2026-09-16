Feito Pipa vai ao Oscar 2027: veja sinopse, elenco e onde assistir ao filme
Filme cearense “Feito pipa” é pré-selecionado para representar o Brasil no Oscar
O Brasil já tem seu representante na disputa por uma vaga no Oscar 2027. “Feito Pipa”, dirigido por Allan Deberton, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema nesta quarta-feira (16) para concorrer na categoria de Melhor Filme Internacional. A escolha colocou o longa cearense no radar do público e também aumentou as buscas sobre a produção. Afinal, qual é a história de “Feito Pipa”? Quem está no elenco e onde assistir ao filme? Confira o que já se sabe.
Qual é a sinopse do filme “Feito Pipa”?
“Feito Pipa” acompanha Gugu, um garoto de 12 anos apaixonado por futebol e criado pela avó, Dilma, uma professora aposentada. Com ela, o menino vive uma infância marcada por liberdade, afeto e criatividade.
A rotina muda por causa da relação com o pai, Batista. A convivência entre os dois é atravessada por ausências, expectativas e sentimentos que nem sempre são expressos. O conflito se intensifica quando Gugu precisa lidar com a possibilidade de deixar a casa da avó para morar com o pai.
A história se passa em uma cidade do interior do Ceará e aborda temas como família, infância, relações entre avós e netos e finitude.
O filme de Allan Deberton já recebeu reconhecimento internacional. “Feito Pipa” foi premiado no 76º Festival Internacional de Cinema de Berlim, antes de ser escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar 2027.
Onde assistir ao filme “Feito Pipa”?
“Feito Pipa” ainda não está disponível nos serviços de streaming. A estreia nos cinemas brasileiros está prevista para 5 de novembro de 2026. Por enquanto, o público pode conferir o trailer do longa para conhecer a história de Gugu e Dilma.
O elenco de “Feito Pipa” conta com Lázaro Ramos, Yuri Gomes e Teca Pereira, entre outros atores. A direção é de Allan Deberton, cineasta cearense responsável pela produção.
A Academia Brasileira de Cinema escolheu “Feito Pipa” nesta quarta-feira (16) como o representante brasileiro na disputa por uma indicação ao Oscar 2027 de Melhor Filme Internacional. O longa estava entre 15 filmes inscritos e habilitados para a seleção nacional. Agora, a produção passa pela etapa internacional da premiação antes da definição dos indicados.
A cerimônia do Oscar 2027 está marcada para 14 de março de 2027.