Cinema & TV

3 novelas que podem substituir Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo

Nova reprise começa em novembro

Escrito por Anny Malagolini
Conheça 3 novelas que podem substituir Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo. O DCI listou sucessos de audiência para reprise. Globo
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A reprise de Avenida Brasil ainda tem alguns capítulos pela frente no Vale a Pena Ver de Novo, mas a próxima novela da faixa já começa a despertar a curiosidade dos fãs. A Globo não confirmou qual será o título escolhido para substituir a trama de João Emanuel Carneiro, mas algumas produções do acervo da emissora aparecem como possibilidades para novembro.

Para levantar três opções, o principal critério considerado foi o desempenho de audiência que essas novelas tiveram quando foram exibidas originalmente. Entre os títulos que poderiam voltar à programação estão América, A Próxima Vítima e Cobras & Lagartos.

América teve uma das maiores audiências da Globo

Exibida originalmente em 2005, América é uma das novelas de maior audiência entre as opções. Escrita por Glória Perez, a produção terminou com 49 pontos de média, ficando atrás apenas de Senhora do Destino entre as novelas exibidas na década de 2000, segundo os números citados no levantamento.

A história acompanha Sol (Deborah Secco), uma jovem que sonha em construir uma nova vida nos Estados Unidos. Depois de ter o visto negado diversas vezes, ela decide tentar entrar no país pela fronteira entre México e Estados Unidos.

O caminho escolhido coloca a personagem diante dos riscos da imigração ilegal, enquanto sua história de amor com Tião (Murilo Benício) também movimenta a trama.

Apesar da força da novela na época, América nunca ganhou uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo, o que mantém o título entre os pedidos recorrentes dos noveleiros.

A Próxima Vítima tem suspense e 47 pontos de média

Outra possibilidade é A Próxima Vítima, novela de Silvio de Abreu exibida em 1995. O folhetim terminou com 47,41 pontos de média e se tornou conhecido pelo mistério envolvendo uma sequência de assassinatos.

A trama é ambientada em São Paulo e acompanha Ana (Susana Vieira), proprietária de uma cantina italiana e envolvida em uma relação extraconjugal com Marcelo (José Wilker).

Enquanto os dramas familiares avançam, uma série de mortes começa a modificar a rotina dos personagens. O grande mistério é descobrir quem está por trás dos crimes e quais seriam as conexões entre as vítimas.

A combinação de novela familiar com investigação policial é justamente um dos elementos que diferencia a produção de outros títulos do horário.

Cobras & Lagartos também aparece entre as opções

Mais recente que as duas anteriores, Cobras & Lagartos foi exibida originalmente em 2006, na faixa das 19h. A novela de João Emanuel Carneiro encerrou sua trajetória com 38,28 pontos de média.

A história começa com Omar Pasquim (Francisco Cuoco), um milionário que procura alguém capaz de herdar sua fortuna. O destino faz com que ele conheça Duda (Daniel de Oliveira), um jovem motoboy que o salva durante um assalto.

Omar passa a enxergar no rapaz o possível marido ideal para sua sobrinha Bel (Mariana Ximenes), mas a família está longe de facilitar os planos do empresário. Tomás (Leonardo Miggiorin) e Leona (Carolina Dieckmann) também estão interessados na fortuna e protagonizam boa parte das disputas da história.

A novela ainda chama atenção por reunir um elenco conhecido e uma trama marcada por humor, romance e conflitos familiares.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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