O que acontece com Jade e Zein em O Clone?

Nem só do amor por Lucas (Murilo Benício) vive Jade (Giovanna Antonelli) na novela de Gloria Perez. A mulçumara se casa com Said (Dalton Vigh) e depois se torna esposa de outro personagem, interpretado por Luciano Szafir. Entre as idas e vindas dos relacionamentos da sobrinha de Ali (Eugênio Garcia) em O Clone, o que acontece com Jade e Zein?

O que acontece com Jade e Zein na novela O Clone?

Para a surpresa do público de O Clone, Jade e Zein se casam a pedido de Said. Inicialmente, tudo não passava de um favor de Zein para o marido de Jade, mas ao longo da novela há mudanças na relação da dupla. E por que isso aconteceu? Como os personagens de Antonelli e Vigh tiveram muitos altos e baixos ao longo da história, o homem chegou a pedir o divórcio três vezes, por isso, segundo as regras mostradas na novela sobre a religião muçulmana, ele não podia voltar atrás de sua decisão.

A única maneira de reverter a situação e voltar a ser marido de Jade, seria se a mulher se casasse novamente, porém, com outro homem. Para ajudá-lo, Said entra contato com o amigo egípcio. O casamento de Jade e Zein então acontece em O Clone, a dupla deveria ficar permanecer junta após o casamento apenas por um ou dois dias, mas o personagem de Szafir acaba envolvido com a moça e quer ficar de verdade com ela.

Primeiro, ele dá uma desculpa para Said e diz que ainda não pode levar Jade até o irmão de Mohamed (Antonio Calloni) porque pode ficar mal visto pela família, ele pede uma extensão no prazo marcado para que Jade seja entregue a Said, o que deixa o personagem de Vigh irado. Depois, Zein revela para Jade que está apaixonado por ela e que gostaria de permanecer seu esposo.

A moça fica incrédula com a revelação, mas também é balançada com as declarações do rapaz, que promete conquistar seu coração de uma vez por todas. Além disso, Zein promete a Jade que se acontecer de ela não se apaixonar por ele dentro de seis meses, a deixará livre. Apesar das tentativas, este relacionamento também não dá certo e depois de um tempo a dupla se separa.

Jade termina a novela com quem?

O coração de Jade é balançado muitas vezes na novela, mas é com Lucas que a moça termina, seu amor desde o começo do folhetim. Zein, Said e Leo se tornam passado e Jade fica feliz ao lado de Lucas.

Além disso, a personagem de Giovanna Antonelli consegue se acertar com Ali (Stênio Garcia) e vive em harmonia com a família do tio. No desfecho do folhetim, ela ganha a permissão de visitar a filha que teve com Said, Khadija (Carla Diaz) algumas vezes. Apesar dos altos e baixos do casal, o homem permite os encontros da filha com a mulher por querer a menina feliz.

