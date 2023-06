Sessão da Tarde da semana: filmes de 19 a 23 de junho de 2023

A Sessão da Tarde da semana, de 19 a 23 de junho de 2023, exibe quatro filmes, já que na terça-feira a atração não irá ao ar devido a exibição do amistoso da seleção brasileira. Os longas-metragens vão ao ar logo após a edição especial de Chocolate com Pimenta. Confira a programação completa.

Segunda-feira, 19 de junho - Não Vamos Pagar Nada (2020) | Sessão da Tarde da semana

O filme da Sessão da Tarde de segunda-feira é a comédia nacional "Não Vamos Pagar Nada", protagonizado por Samantha Schmütz e dirigido por João Fonseca. A humorista interpreta Antônia, uma mulher desempregada e endividada, mas que mantém o bom humor apesar das dificuldades.

A dona de casa fica indignada com a alta dos preços do mercado do bairro e começa uma manifestação junto a outros clientes que, saqueiam o estabelecimento e saem sem pagar nada. No entanto, ela terá que justificar suas atitudes para seu marido.

Além de Schmütz, o elenco de Não Vamos Pagar Nada conta com outros nomes conhecidos do cinema nacional, como Fernando Caruso e Paulinho Serra. O filme foi lançado em 8 de outubro de 2020 nos cinemas nacionais.

Título Original: Não Vamos Pagar Nada

Elenco: Fernando Caruso, Leandro Soares, Flávio Bauraqui, Edmilson Filho, Samantha Schmütz, Paulinho Serra, Flávia Reis

Direção: João Fonseca

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 15h30, horário de Brasília

Terça-feira, 20 de junho

Não haverá exibição. Globo transmite jogo amistoso entre Brasil e Senegal entre 15h45 e 18h, horário de Brasília. A programação segue com "Mulheres Apaixonadas" (2003) no Vale a Pena Ver de Novo.

13h Globo Esporte

13h25 Jornal Hoje

14h50 Chocolate com Pimenta

15h45 Futebol na Globo

18h Mulheres Apaixonadas

18h45 Amor Perfeito

Quarta-feira, 21 de junho - Noivas em Guerra (2009) | Sessão da Tarde da semana

A Sessão da Tarde retorna na quarta, com a exibição do filme "Noivas em Guerra". As melhores amigas Liv e Emma, interpretadas pelas atrizes Anne Hathaway e Kate Hudson, são pedidas em casamento por seus namorados no mesmo dia e planejam suas festas no mesmo lugar, o Plaza Hotel, um dos locais mais badalados de Nova York, e com o serviço da mesma pessoa, Marion St. Claire.

Um erro cometido pela secretária de Marion faz com que ambos os casamentos sejam marcados no mesmo dia, e nenhuma delas está disposta a abrir mão da data. As protagonistas, que antes eram amigas de infância, se tornam inimigas e tentam sabotar o casamento uma da outra.

O longa-metragem foi dirigido por Gary Winick com roteiro de Casey Wilson e June Diane Raphael. A obra foi lançada em 6 de fevereiro de 2009 nos cinemas.

Título Original: Bride Wars

Elenco: Kate Hudson, Anne Hathaway, Kristen Johnston, Bryan Greenberg, Chris Pratt, Steve Howey

Direção: Gary Winick

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Quinta-feira, 22 de junho - Portal dos Guerreiros (2016)

Na quinta, a programação da Sessão da Tarde da semana exibe o filme "Portal dos Guerreiros". O longa-metragem acompanha a o adolescente Jack é magicamente que é magicamente transportado para a China após abrir um misterioso baú, que contém um portal.

O protagonista aprende a converter suas habilidades de video game em um guerreiro de Kung Fu e recebe a missão de salvar uma princesa e derrotar um vilão.

Lançado em maio de 2018, o filme foi dirigido por Matthias Hoene e roteirizado por Robert Mark Kamen e Luc Besson. Esse é o único filme chinês exibido na emissora nesta semana.

Título Original: Warrior's Gate

Elenco: Mark Chao, Ni Ni, Dave Bautista, Sienna Guillory, Uriah Shelton, Francis Chun-tu Ng

Direção: Matthias Hoene

Nacionalidade: Chinesa

Horário: 15h30, horário de Brasília

Sexta-feira, 23 de junho - Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2 (2019) | Sessão da Tarde da semana

A semana termina com a exibição de "Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2". A vida de Max e Duke muda quando sua tutora tem um filho, o que faz com que eles tenham que dividir a atenção com o recém-nascido. Apesar do ciúme que sentem da criança de início, logo o pequeno acaba os conquistando.

Max se torna superprotetor da criança, o que lhe causa uma coceira constante. Quando todos eles decidem passar uns dias na fazenda, os cachorros enfrentam novos desafios. O filme é dirigido por Chris Renaud e roteirizado por Brian Lynch, lançado em 27 de junho de 2019 nos cinemas.

O animação é a continuação de "Pets: A Vida Secreta dos Bichos", lançado em 2016, sucesso de bilheteria. O primeiro filme da franquia mostra os dois cachorros protagonistas, Max e Duke, encarando várias confusões em Nova York junto com sua dona.

Título Original: The Secret Life Of Pets 2

Elenco: Eric Stonestreet, Harrison Ford, Jenny Slate, Kevin Hart, Lake Bell, Nick Kroll, Patton Oswalt, Tiffany Haddish

Dubladores: Angélica Borges; Dani Calabresa; Danton Mello; Garcia Júnior; Guilherme Briggs; Luís Miranda; Mônica Rossi; Thiago Abravanel

Direção: Chris Renaud; Jonathan Del Val

Nacionalidade: Estados Unidos

Horário: 15h30, horário de Brasília

Outros filmes na Globo nesta semana

Segunda-feira (19/06)

Tela Quente exibe Pureza (2019)

Horário: 22h25, horário de Brasília, após Terra e Paixão

Sexta-feira (23/06)

Sessão Globolay exibe a série The Equalizer - A Protetora (2021)

Horário: 23h15, horário de Brasília, após o Globo Repórter