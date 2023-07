Diego Martins é filho de quem? Conheça a família do Kelvin de Terra e Paixão

Diego Martins, 26, está fazendo sucesso em Terra e Paixão interpretando Kelvin. O artista também gera curiosidade sobre sua vida pessoal, incluindo relacionamentos amorosos e família. Apesar de mais reservado sobre sua rotina longe dos holofotes, o global já fez algumas declarações carinhosas nas redes sociais para a mãe e os irmãos.

Quem são os pais de Diego Martins?

O ator Diego Martins é filho de Erika Bahia e de João Dias Bahia. Nas redes sociais, a matriarca não esconde que é coruja e publica vários conteúdos relacionados ao trabalho do rapaz no meio artístico. "Meu amorrrrr. Diego no Queen Stars", escreveu ao postar um vídeo do artista durante a participação no reality "Queens Stars Brasil".

Diego também costuma fazer algumas postagens para a mãe expressando seu amor e gratidão. "Sorte tem a minha irmã de receber seus beijos e abraços todos os dias. Sorte tem meu pai que tem essa companheira engraçada e carinhosa pro resto da vida dele. Te amo muito mãe. Tenho orgulho da mulher que você é", escreveu o ator em maio de 2020.

O Kelvin de Terra e Paixão também tem dois irmãos mais novos. A irmã do meio é Bianca Bahia, que trabalha como psicóloga. Já o irmão caçula ainda é criança. "Eu amo vocês todos os dias. Amo vocês quando penso em como amo vocês. Amo vocês até quando não estou pensando em amar vocês. Meus gordinhos", escreveu Diego em uma postagem com a mãe e os irmãos.

Quem é o ator que faz Kelvin?

Terra e Paixão é a primeira novela de Diego Martins. Anteriormente, o artista participou dos programas "X-Factor", na Band, e "Canta Comigo", na Record TV, além de peças de teatro e do filme da Prime Video "Verão" (2023).

Diego ficou mais conhecido por ser um dos vencedores do reality show "Queen Stars Brasil", exibido na plataforma de streaming HBO Max. O cantor se juntou a outras duas ganhadoras e passou a fazer parte do trio musical PITAYAS. Martins também lançou uma música solo, chamada "Prazer".

O Kelvin de Terra e Paixão também faz sucesso nas redes sociais, principalmente na plataforma de vídeos TikTok, onde soma mais de 2 milhões de seguidores e publica vídeos de humor.

Diego Martins namora?

Já em relação a vida amorosa, não há informações sobre um possível relacionamento ou postagens sobre isso em sua página no Instagram. Em maio deste ano, o ator falou sobre sua sexualidade. "As pessoas julgaram pela capa mesmo. Sou gay desde que me entendo por gente, então estou brincando, debochando, não quero mais do mesmo", disse em entrevista à Folha de S. Paulo.

Em Terra e Paixão, Kelvin vive uma amizade colorida com Ramiro (Amaury Lorenzo), que hesita em contar para o amigo os verdadeiros sentimentos que tem por ele. Nas redes sociais, os dois tem uma enorme torcida do público para ficarem juntos e já ganharam até um nome para o 'ship': Kelmiro. “É uma relação entre um assassino de aluguel e uma bi supertrambiqueira, que não está aí para os outros e só quer se dar bem. E a gente ama os dois, a gente quer que eles terminem juntos", disse o ator em entrevista ao podcast Papo de Novela.

Apesar do envolvimento com o capanga de Antônio (Tony Ramos), é possível que Kelvin mantenha um caso com outro homem poderoso da região, conforme descrita na sinopse do personagem. Ainda não foi dado nenhum indício de quem seria essa pessoa, mas internautas acreditam que possa se tratar de Ademir (Charles Fricks).

