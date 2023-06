Quem fica com Expedito em Mulheres Apaixonadas?

Relembre com quem Expedito fica ao longo da novela Mulheres Apaixonadas e como é o final do personagem de Rafael Calomeni - Foto: Reprodução/Globo

Interpretado por Rafael Calomeni, o bonitão Expedito Batista tem uma trajetória de altos e baixos no amor durante a novela de Manoel Carlos. O modelo começa a namorar com Lorena (Susana Vieira), mas acaba envolvido com Marina (Paloma Duarte). Com quem Expedito fica no final de Mulheres Apaixonadas? O rapaz não termina o folhetim sozinho.

Qual o final de Expedito em Mulheres Apaixonadas?

Expedito fica com Marina no final da novela Mulheres Apaixonadas. O romance dele com a moça interpretada por Paloma Duarte tem início depois da metade da trama, após o término definitivo entre Marina e Diogo (Rodrigo Santoro), filho de Lorena. Eles se aproximam depois que Marina passa a se aventurar na fotografia e começa a trabalhar próxima ao modelo.

Os primeiros beijos de Marina e Expedito são trocados enquanto o filho de Argemiro (Umberto Magnani) e Ana (Regina Braga) ainda namora com Lorena, o que deixa a personagem de Susana Vieira muito abalada. Ela chega a ter um embate com a ex-nora e lava a roupa suja.

Depois disso, como Lorena escolhe não perdoar a traição, Expedito continua seu romance com Marina até a reta final da novela Mulheres Apaixonadas, quando ele tem uma "recaída". Nos capítulos finais da trama, o modelo corre atrás de Lorena e se declara. Porém, a mãe de Diogo é firme e não quer saber de desculpas. "Se tem uma coisa não perdoo Expedito é a deslealdade", declara ao não voltar atrás em sua decisão de terminar com o rapaz.

Sem o perdão de Lorena, Expedito continua com Marina e os dois permanecem juntos no final da novela Mulheres Apaixonadas. No entanto, o romance não é nada leve, já que Marina morre de ciúmes do amado. Nas últimas cenas do casal, eles aparecem brigando depois que a moça acha um guardanapo com batom e perfume de uma colega de trabalho do modelo entre as coisas dele.

Leia também - Pai de Claudio, quem é o Dr. Moretti na novela Mulheres Apaixonadas?

Lorena fica com quem no final de Mulheres Apaixonadas?

Após rejeitar o pedido de desculpas e declaração de Expedito no final de Mulheres Apaixonadas, Lorena não acaba sozinha, pois conhece um novo bonitão no último capítulo da trama de Manoel Carlos. Em suas cenas finais, a personagem de Susana Vieira é apresentada a Ricardo (Reynaldo Gianecchini), um amigo de Diogo.

Ricardo também é um homem bem mais jovem que Lorena e deixa claro para a mãe do amigo que gosta de se relacionar com mulheres mais maduras.

Veja - Qual o final de Mulheres Apaixonadas: quem morre e quem fica com quem

Por onde anda Rafael Calomeni - Expedito em Mulheres Apaixonadas?

O ator Rafael Calomeni está com 50 anos de idade, é casado com Cris Calomeni, e tem dois filhos de seu casamento anterior - com Flávia Belchior - Matheus, 12 anos, e Igor, de 7 anos. Hoje, Calomeni trabalha principalmente como diretor e lançou recentemente o longa-metragem Horizonte, que mostra a história de amor de um casal que se conhece em uma vila de idosos. Seu primeiro projeto na direção foi com a série O Quarto ao Lado, em 2016.

No mundo das novelas, as últimas produções em que Calomeni atuou foram Balacobaco (2012) e Ribeirão do Tempo (2010), na Record TV. Antes disso, ele teve outros trabalhos na TV Globo, como Sete Pecados (2007 - 2008), América (2005), entre outros.

A primeira novela de Rafael Calomeni na TV Globo foi Mulheres Apaixonadas, em que ele interpretou Expedito, filho de Argemiro (Umberto Magnani) e Ana (Regina Braga) e irmão de Edwiges (Carolina Dieckmann). Antes da estreia na maior emissora do país, ele havia trabalhado em Campeão (1996) da Band e Marisol (2002) no SBT.

Leia também - O que passava em 2003 na TV, ano de Mulheres Apaixonadas