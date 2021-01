Domingo Maior de hoje (17/01): Globo vai passar ‘Man Down’

No Domingo Maior de hoje, dia 17 de janeiro de 2021, a Rede Globo vai exibir o longa ‘Man Down: O Terror Da Guerra‘, estrelado por Shia LaBeouf. O filme americano escrito por Adam G. Simon e dirigido por Dito Montiel conta com a duração total de 1h 32min.

Qual o filme do Domingo Maior de hoje?

Nesta noite especial de domingo, a TV Globo vai passar o filme americano de guerra, suspense, drama que teve sua estreia mundial no Horizonte seção de 72 Festival Internacional de Cinema de Veneza, em setembro de 2015. O filme conta a história ex-Fuzileiro naval e veterano de guerra Gabriel Drummer (Shia LaBeouf), que ao retornar para casa nos Estados Unidos, procura desesperadamente o paradeiro de seu filho, Jonathan, e a esposa, Natalie (Kate Mara). Acompanhado do seu melhor amigo (Jai Courtney) nessa perigosa jornada, ele descobre que sua terra natal não é tão diferente dos lugares onde costumava combater. Eventualmente ele fará uma descoberta que mudará para sempre a história da sua família.

Ficha técnica do filme do Domingo Maior de hoje:

Título Original: Man Down

Direção: Dito Montiel

Nacionalidade: Americana

Gênero: Suspense

Elenco:

Shia LaBeouf como Gabriel Drummer

Kate Mara como Natalie Drummer

Gary Oldman como o Capitão Peyton

Jai Courtney como Devin Roberts

Clifton Collins Jr. como Charles

Jose Pablo Cantillo como Taylor

Assista ao trailer de Man Down: O Terror Da Guerra

Que horas começa o filme da Globo hoje?

O filme do Domingo Maior de hoje começa logo após as reportagens especiais e as notícias mais importantes da semana, irem ao ar, no programa Fantástico, que conta com apresentação de Tadeu Schmidt e Poliana Abritta. Para assistir a trama de ação com Shia LaBeouf e mais elenco, na sessão de domingo (17/01), é só conectar no canal Globo a partir das 22h45min.

O que tem a seguir?

Logo após a sessão do domingo maior de hoje, a TV Globo vai exibir o longa ‘Operação Sombra’ a partir das 00:20 (horário de Brasília). No longa, conta a história do agente secreto Jack Ryan, que é mandado para Moscou para trabalhar como consultor financeiro de um bilionário, que planeja um ataque terrorista ao sistema financeiro dos EUA. Ryan precisa lidar com os temas do seu passado e ainda salvar sua noiva, que é pega como refém.

