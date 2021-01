Troféu Imprensa 2021: veja como votar na premiação

Por conta da pandemia do covid-19, que estragou planos de todo mundo em 2020, a premiação do Troféu Imprensa do ano passado não pôde acontecer. No entanto, este ano contará com a entrega de prêmios feita pelo SBT, segundo o jornalista Fefito, colunista no Portal UOL. Segundo o colunista, apesar de o canal ainda não ter previsão de quando a gravação da premiação acontecerá, internamente está sendo dito que o Troféu Imprensa 2021 será em maio.

As categorias do Troféu Internet, que é decidido totalmente pelo público, já estão disponíveis no site do canal de TV. Veja as nossas dicas de como votar nos seus favoritos no Troféu Imprensa 2021!

Troféu Imprensa 2021 – Como votar?

A categoria decidida por voto popular é a “Troféu Internet“, para dar sua opinião e votar nas categorias que premiam os favoritos do público, faça o seguinte:

Acesse a página especial do Troféu Imprensa 2021 no site do SBT.

no site do SBT. Você poderá votar em 20 categorias, como Melhor cantor do ano, Melhor cantora, Melhor conjunto Musical, Melhor Reality Show, Melhor ator de Novela, entre outros.

Selecione o nome da pessoa em que você quer votar e aperte ‘próxima’.

Depois de selecionar um nome em cada uma das 20 categorias, aperte ‘próxima’ de novo.

Uma tela irá aparecer, coloque seu nome, e-mail, CPF, telefone, aceite os termos de uso e aperte a caixinha do captcha, que prova que você não é um robô.

Aí é só clicar em ‘enviar votos’ e pronto.

Premiação acontece há mais de 60 anos

O Troféu Imprensa não é nenhuma novidade, a premiação já acontece há anos na TV. A premiação teve início em 1958, foi criada pelo jornalista Plácido Manaia Nunes, e tinha a divulgação dos vencedores apenas pelos jornais. Nos anos 1970, Plácido Manaia Nunes cedeu os direitos à Silvio Santos.

