Filme de ação e ficção científica com Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton será exibido na madrugada desta segunda-feira, 21 de setembro.

Domingo Maior exibe O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio; veja horário

Domingo Maior exibe O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio; veja horário

O Domingo Maior exibe o filme O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio na madrugada desta segunda-feira, 21 de setembro. A produção de ação e ficção científica será exibida pela Globo a partir de 00h35, após a programação do domingo.

Lançado em 2019, O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio acompanha Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton, que volta à ação diante de uma nova ameaça. Ela se une a uma soldado cibernética para proteger Dani Ramos, jovem que se torna alvo de um novo Exterminador.

Para enfrentar a ameaça, o grupo conta ainda com a ajuda do T-800, personagem vivido por Arnold Schwarzenegger. A missão é impedir que o novo inimigo consiga cumprir seu objetivo e alterar o futuro da humanidade.

O Domingo Maior começa às 00h35, na madrugada de segunda-feira, 21 de setembro de 2026, com a exibição de O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio.

O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio no Domingo Maior

Filme: O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio

O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio Título original: Terminator: Dark Fate

Terminator: Dark Fate Horário: 00h35

00h35 Gênero: Ação/Ficção científica

Ação/Ficção científica Direção: Tim Miller

Tim Miller Elenco: Arnold Schwarzenegger, Gabriel Luna, Linda Hamilton, Mackenzie Davis e Natalia Reyes

A trama retoma personagens conhecidos da franquia e apresenta uma nova ameaça ligada ao futuro da humanidade. A produção também marca o retorno de Linda Hamilton como Sarah Connor e de Arnold Schwarzenegger como o T-800.

O filme será exibido na TV Globo, dentro da faixa Domingo Maior, com início previsto para 00h35.

A classificação e o horário podem sofrer alterações conforme a duração da programação anterior.