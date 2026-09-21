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Domingo Maior exibe O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio; veja horário

Filme de ação e ficção científica com Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton será exibido na madrugada desta segunda-feira, 21 de setembro.

Escrito por Anny Malagolini
Domingo Maior exibe O Exterminador do Futuro Reprodução
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O Domingo Maior exibe o filme O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio na madrugada desta segunda-feira, 21 de setembro. A produção de ação e ficção científica será exibida pela Globo a partir de 00h35, após a programação do domingo.

Lançado em 2019, O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio acompanha Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton, que volta à ação diante de uma nova ameaça. Ela se une a uma soldado cibernética para proteger Dani Ramos, jovem que se torna alvo de um novo Exterminador.

Para enfrentar a ameaça, o grupo conta ainda com a ajuda do T-800, personagem vivido por Arnold Schwarzenegger. A missão é impedir que o novo inimigo consiga cumprir seu objetivo e alterar o futuro da humanidade.

O Domingo Maior começa às 00h35, na madrugada de segunda-feira, 21 de setembro de 2026, com a exibição de O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio.

O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio no Domingo Maior

  • Filme: O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio
  • Título original: Terminator: Dark Fate
  • Horário: 00h35
  • Gênero: Ação/Ficção científica
  • Direção: Tim Miller
  • Elenco: Arnold Schwarzenegger, Gabriel Luna, Linda Hamilton, Mackenzie Davis e Natalia Reyes

A trama retoma personagens conhecidos da franquia e apresenta uma nova ameaça ligada ao futuro da humanidade. A produção também marca o retorno de Linda Hamilton como Sarah Connor e de Arnold Schwarzenegger como o T-800.

O filme será exibido na TV Globo, dentro da faixa Domingo Maior, com início previsto para 00h35.

A classificação e o horário podem sofrer alterações conforme a duração da programação anterior.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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