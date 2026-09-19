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Resumo de Quem Ama Cuida hoje (19/9): Adriana descobre segredo de Bia e César

Adriana descobre segredo de César e encontra nova arma contra Pilar

Escrito por Anny Malagolini
O Resumo de Quem Ama Cuida hoje Foto: Globo
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O capítulo de Quem Ama Cuida deste sábado (19) coloca uma nova peça no mistério envolvendo a morte de Arthur Brandão. Bia e César encontram o laudo da perícia e percebem que Adriana tem uma ligação com a história. Ela foi a fisioterapeuta que atendeu César.

A descoberta chega até Adriana e Pedro, que ficam sabendo que César encontrou os documentos originais do caso. Sem perder tempo, Adriana manda uma mensagem para ele e pede que vá até sua casa acompanhado de um advogado.

Adriana vai partir para o confronto com Ademir. Os dois trocam ameaças, e ela pergunta se ele foi o responsável pela morte de Arthur. A pergunta deixa Ademir tenso. A mocinha também recebe uma informação que pode complicar a vida de Pilar. Rosa conta que existe um documento deixado pelo pai de Brigitte capaz de comprometê-la. O material, segundo ela, deve estar na antiga casa da família Brandão.

Enquanto tenta descobrir o que está por trás da morte de Arthur, Pilar procura uma forma de fortalecer sua posição nos negócios. Ela propõe a Fábia uma parceria para comprar a parte de Tiago na sociedade.

Nancy, por sua vez, leva um susto ao procurar Tiago em casa e encontrar Pilar com ele.

Rafael também percebe que César e Bia estão interessados demais no caso de Arthur. Ele comenta com Andréa que achou estranho o comportamento dos dois durante um encontro.

Os novos capítulos de Quem Ama Cuida devem revelar mais detalhes sobre os documentos da perícia e colocar Adriana cada vez mais perto de respostas sobre o assassinato de Arthur.

Veja tudo sobre a novela no DCI.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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