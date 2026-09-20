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Quem saiu da Dança dos Famosos hoje em apresentação de Funk

Artistas dançam ao som de funk

Escrito por Anny Malagolini
Quem saiu da Dança dos Famosos Foto: Globo
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A Dança dos Famosos 2026 já encerrou a fase de grupos e, neste domingo, 20 de setembro, segue para uma nova etapa da competição. Após a repescagem realizada na semana passada, que eliminou Otaviano Costa e Kenya Sade, os participantes que continuam na disputa voltam ao palco para novas apresentações. Nesta semana, o ritmo escolhido é o funk.

Como funciona a Dança dos Famosos 2026

Luciano Huck explicou que os participantes da Dança dos Famosos foram divididos em grupos na primeira fase da competição. Os participantes se apresentaram em equipes durante três semanas e acumularam pontos para definir quem precisaria disputar a repescagem. Anitta é uma das juradas do dia.

Após o fim da fase de grupos, o Grupo C, formado por Breno Ferreira, Kenya Sade, Giovana Cordeiro e Otaviano Costa, teve a menor somatória de pontos e foi para a repescagem. Os quatro se apresentaram em duplas no ritmo da bachata no domingo, 13 de setembro. Breno Ferreira e Giovana Cordeiro conseguiram as maiores notas e garantiram a permanência, enquanto Kenya Sade e Otaviano Costa foram eliminados.

Com a repescagem encerrada, a disputa segue com os participantes classificados para a próxima fase. Neste domingo, 20 de setembro, as celebridades entram no palco para dançar funk e buscar boas notas dos jurados.

A fase promete esquentar ainda mais a disputa, com emoção e olho no placar a cada domingo.

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?

Karina Bachini (2005)

Juliana Didone (1ª edição 2006)

Robson Caetano (2ª edição 2006)

Rodrigo Hilbert (2007)

Christiane Torloni (2008)

Paolla Oliveira (2009)

Fernanda Souza (2010)

Miguel Roncato (2011)

Rodrigo Simas (2012)

Carol Castro (2013)

Marcello Melo Jr (2014)

Viviane Araújo (2015)

Felipe Simas (2016)

Maria Joana (2017)

Léo Jaime (2018)

Kaysar Dadou (2019)

Lucy Ramos (2020)

Paolla Oliveira (2021)

Vitória Strada (2022)

Priscila Fantin (2023)

Tati Machado (2024)

Silvero Pereira (2025)

O Domingão começa na faixa das 16h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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