Qual foi o motivo da separação de Thiago Lacerda e Vanessa Lóes?

Thiago Lacerda e Vanessa Lóes decidiram seguir caminhos separados após 25 anos de relacionamento e três filhos. A separação foi confirmada pelo ator em entrevista ao jornal O Globo, publicada neste domingo (20). Mas por que o casamento chegou ao fim?

Thiago Lacerda revelou o motivo da separação?

Ao falar sobre o término, Thiago afirmou que a decisão foi resultado de um processo que aconteceu ao longo do tempo. O ator também classificou o momento como delicado e disse estar vivendo um período de dor e aprendizado. “É um assunto íntimo, foi um processo de muito tempo”, afirmou Thiago na entrevista. Segundo ele, a separação é recente.

Até o momento, Thiago Lacerda não apontou publicamente uma causa específica para a separação de Vanessa Lóes. Na entrevista, o ator preferiu preservar detalhes da vida pessoal e explicou que considera a intimidade algo que deve ficar protegido da exposição pública.

O relacionamento começou em 2001 e os dois oficializaram a união em março de 2007, em uma cerimônia reservada na região serrana de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Durante os anos juntos, Thiago e Vanessa tiveram três filhos: Gael, de 18 anos, Cora, de 16, e Pilar, de 12.

Embora o fim da relação tenha sido confirmado somente agora, Thiago indicou que a separação não ocorreu de maneira repentina. Ao ser questionado sobre o casamento, o ator descreveu o período como resultado de um processo longo.

Vanessa Lóes está afastada das novelas há mais de uma década. Em entrevista anterior, a atriz contou que decidiu interromper a carreira para se dedicar à criação dos filhos. Ela também relatou que a rotina profissional de Thiago, que trabalhava muito e passava períodos fora, pesou na decisão de alguém permanecer mais presente na criação das crianças.

Isso, porém, não foi apresentado por Vanessa como a causa da separação atual. A atriz falou sobre a escolha profissional em uma entrevista de 2025, enquanto o anúncio do fim do relacionamento ocorreu em setembro de 2026.

Atualmente, Thiago Lacerda está no elenco da novela Por Você, da Globo. O ator mantém a postura discreta sobre a vida pessoal e não deu outros detalhes sobre o término.

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