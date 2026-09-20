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Jungle Cruise é o filme escolhido para a Temperatura Máxima de hoje; veja horário

Filme passa neste domingo na Globo

Escrito por Anny Malagolini
Jungle Cruise na temperatura máxima hoje Foto: reprodução
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Neste domingo, 20 de setembro, a Temperatura Máxima traz muita aventura para a programação da TV Globo. O filme escolhido para a sessão de hoje é Jungle Cruise, longa de 2021 estrelado por Dwayne Johnson e Emily Blunt. A exibição começa às 12h25.

Sobre o que é o filme Jungle Cruise

O Jungle Cruise da Disney é instantaneamente familiar, e isso não se deve apenas ao fato de ser baseado na atração da Disneylândia que existe há mais de 60 anos. Ambientado em 1916, o filme é estrelado por Dwayne Johnson e Emily Blunt e parece um neto de Piratas do Caribe – o filme de 2003, não a atração – inspirando-se bastante na franquia, com um tom mais leve e um pouco mais voltado para o público infantil, que, honestamente, é apenas uma divertida aventura de verão.

Blunt interpreta a Dra. Lily Houghton, uma aventureira, historiadora e cientista extravagante que tenta desvendar o segredo da Árvore da Vida, capaz de curar todas as doenças do mundo. Em parceria com seu irmão mais novo e hilário, McGregor, interpretado por Jack Whitehall, os dois trabalham juntos para obter uma relíquia especial: uma ponta de flecha, antes de viajarem para a Amazônia.

E é aí que Johnson entra em cena como o guia deles, o Capitão Frank Wolff. Desde a primeira cena juntos, Blunt e Johnson demonstram uma ótima química, e fazem com que as piadas, as tiradas espirituosas e o antagonismo entre “Pants” e “Skippy” funcionem perfeitamente.

Whitehall, como alívio cômico adicional, também é um talento nato. Ele se encaixa perfeitamente no tom do filme, e se eu tivesse alguma queixa, seria apenas que ele deveria ter tido um pouco mais de tempo para brilhar.

Também sou fã da forma como o filme satiriza os estereótipos e o sexismo da época. Naturalmente, o filme também inclui muitas das piadas que você esperaria dos guias do Jungle Cruise na Disneylândia ou no Walt Disney World, incluindo “A parte de trás da água!”.

Para os cinéfilos, também é inevitável notar como o filme se apropria de elementos de Indiana Jones e A Múmia, incluindo alguns efeitos especiais. Não sei se foi intencional ou não, mas foi um pouco incômodo.

Há vários personagens secundários excelentes, incluindo o vilão Jesse Plemons, Édgar Ramírez, o grande Paul Giamatti e Veronica Falcón como a Comerciante Sam.

O diretor de terror Jaume Collet-Serra traz uma boa dose de charme, humor e emoção para transformar esta aventura à moda antiga em um filme moderno e eletrizante, com sustos leves e um toque de suspense.

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jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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