Rival de Dayse volta para o Masterchef com ex-participantes: veja quando estreia

Rival de Dayse volta para o Masterchef com ex-participantes: veja quando estreia

Quem é fã de MasterChef certamente se lembra do duelo de Dayse Paparoto com Marcelo Verde. A rivalidade dos dois marcou a primeira edição do MasterChef Profissionais, em 2016, tanto que ambos chegaram à final. No fim, Dayse levou o título e entrou para a história do programa.

Agora, quase dez anos depois daquela disputa, Marcelo está de volta à cozinha do reality. A Band anunciou nesta sexta-feira (18) os nove ex-participantes que vão disputar a sexta temporada do MasterChef Profissionais, que terá 18 competidores ao todo.

Marcelo Verde foi vice-campeão da primeira edição profissional e retorna ao programa em busca de uma nova chance pelo título. Na época, a final com Dayse também ganhou repercussão fora da competição por causa de situações e declarações envolvendo os participantes homens, que foram interpretadas pelo público como episódios de machismo.

O caso chegou a ser repercutido pela imprensa internacional. O jornal britânico The Guardian, por exemplo, publicou uma entrevista com Dayse após a vitória e abordou a discussão sobre o ambiente masculino nas cozinhas profissionais.

Quem está no elenco do MasterChef Profissionais?

A nova temporada terá nove cozinheiros que já passaram pelo MasterChef e outros nove participantes inéditos. Entre os nomes anunciados pela Band estão:

Marcelo Verde – vice-campeão da 1ª temporada da Edição Profissionais, em 2016;

Irina Cordeiro – terceira colocada da 2ª temporada da Edição Profissionais, em 2017;

Lubyanka Baltar – quinta colocada da 2ª temporada da EdiçãoProfissionais;

Willian Peters – vice-campeão da 3ª temporada do MasterChef Profissionais;

Fernanda Oliveira – vice-campeã da 9ª temporada do MasterChef Brasil;

Hugo Merchan – vice-campeão da 5ª temporada do MasterChef Brasil;

Léo Santos – participante da 4ª temporada do MasterChef Brasil;

Léo Salles – vencedor da 2ª temporada do MasterChef Confeitaria;

Helena Furtado – participante da 8ª temporada do MasterChef Brasil.

Dayse Paparoto, vencedora da primeira edição do MasterChef Profissionais, não está entre os nomes confirmados para a nova temporada. Depois da conquista, a chef continuou atuando na gastronomia e se tornou um dos nomes mais lembrados pelos fãs da atração.

A sexta temporada do MasterChef Profissionais estreia em 6 de outubro, na Band, com episódios exibidos às 22h30.

A edição marca o retorno da versão profissional do reality após três anos. A bancada de jurados será formada por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

A nova temporada também terá uma mudança no comando da atração. Ana Paula Padrão deixou a apresentação do MasterChef depois de anos à frente do programa.

Confira: