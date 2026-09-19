O que acontece nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida, de 21 a 26 de setembro
Adriana descobre segredo de César sobre morte de Arthur
A semana de Quem Ama Cuida, de 21 a 26 de setembro, será marcada por reviravoltas, revelações e confrontos. Adriana avançará na tentativa de provar sua inocência na morte de Arthur e assumirá uma posição de poder ao se tornar sócia da joalheria. A chegada dela à sociedade provoca a reação de Pilar, que teme perder a herança e decide agir contra a rival. Enquanto isso, novos documentos da perícia podem mudar os rumos do caso e revelar informações até então desconhecidas sobre o assassinato.
Resumo de Quem Ama Cuida
Na segunda-feira, dia 21, Ademir e Adriana trocam ameaças. Rosa fica arrasada com a decisão de Elenice de não denunciar Tom. Ademir fica tenso quando Adriana pergunta se foi ele quem matou Arthur. Rafael se nega a desfazer o contrato com a floricultura de Elza a pedido de Pilar. Otoniel diz a Elisa que quer ajudar Francesca.
Ademir avisa a Ulisses que, para recuperar metade do dinheiro que Fábia retirou da conta conjunta, ele terá que se divorciar da mulher. Rosa conversa com Adriana sobre o documento do pai de Brigitte que pode comprometer Pilar e afirma que ele deve estar na antiga casa da família Brandão. Adriana pede a Lyris que encontre o documento. Nancy fica surpresa ao procurar Tiago em casa e encontrar Pilar com ele. Tom questiona Elenice ao encontrar Adriana em sua casa.
Na terça-feira, Bia e César encontram o laudo sobre o assassinato de Arthur e descobrem que Adriana é a fisioterapeuta que atendeu César. Francesca aconselha Otoniel a conversar com César sobre o pai dele. Iuri e Nicolau se encontram na casa de Brigitte. Rafael comenta com Andréa que percebeu um interesse estranho de César e Bia pela morte de Arthur durante um encontro entre eles.
Nicolau enfrenta Pilar. Adriana recebe uma mensagem de César pedindo que ela vá à casa dele acompanhada de um advogado. Pilar propõe a Fábia que as duas se unam para comprar a parte de Tiago na sociedade. Ademir fica sabendo por Luan que a cunhada de Dalto vendeu os arquivos do perito. Adriana e Pedro descobrem que César encontrou os laudos originais da perícia do assassinato de Arthur Brandão.
O capítulo de quarta-feira mostra César contando a Adriana e Pedro como conseguiu os arquivos do perito. Fábia confessa a Pilar que tinha um caso com Arthur. Pedro analisa a documentação de Dalto e conclui algo que nunca havia sido citado na perícia apresentada no tribunal. César demonstra ceticismo quando Otoniel conta que conseguiu localizar o pai do médico.
Silvana sugere a Fábia que ajude Ulisses a reconstruir sua vida. Pedro pede a revisão criminal para inocentar Adriana da morte de Arthur. Ademir conclui que Pedro conseguiu os documentos originais do perito. Adriana conta a Dora que é a nova sócia da joalheria.
Na quinta-feira, Dora admira a força de Adriana e aceita ajudá-la no enfrentamento à família Brandão. Nancy se preocupa com a situação de Lyris. Ulisses diz a Carolina que Fábia não o ama mais. César sonha com o pai e conta para Bia, que sugere que o marido procure Otoniel.
Felipe comenta com Mau Mau que sente falta de Ulisses. Tiago deixa claro para Ingrid que pode entrar em acordo com a nova sócia da joalheria. Pilar não gosta de saber que Rafael pedirá Andréa em casamento. Ulisses flagra Lyris mexendo nas coisas na casa da família Brandão. Pilar reage ao encontrar Adriana no escritório de Pedro.
Na sexta-feira, Adriana enfrenta Pilar depois de ser acusada de assassina. César e Bia ficam emocionados quando Otoniel pro