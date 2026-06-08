Cinema & TV

Domingo Maior hoje (07/06): Globo exibe ‘Operações Especiais’ com Cleo Pires; saiba o horário

Filme nacional conta os bastidores do poder no Brasil

Escrito por Anny Malagolini
Domingo Maior hoje Operações Especiais Neste domingo, 07, a TV Globo exibe no "Domingo Maior" o filme "Operações Especiais". Na trama, um grupo de policiais incorruptíveis é enviado para uma cidade do interior dominada pela criminalidade. Com métodos rigorosos, eles conseguem reduzir rapidamente os índices de violência e conquistam o apoio da população. Em meio à operação, a policial novata Francis (Cléo Pires) precisa enfrentar desafios e superar seus próprios limites para provar seu valor dentro da corporação. No entanto, à medida que a atuação do grupo começa a afetar interesses poderosos da cidade, os agentes descobrem que combater o crime pode ser mais complexo do que imaginavam. Entre conflitos, pressões e reviravoltas, surge uma pergunta provocadora: até onde a sociedade está disposta a apoiar policiais verdadeiramente honestos? O "Domingo Maior" vai ao ar logo após o "Circuito Sertanejo". filme começa às 00h25 de brasilia. escreva essa materia para o discover do jornal dci com eeat Filme nacional Operações Especiais - Foto: Divulgação

Para fechar o fim de semana com muita ação e suspense, o Domingo Maior de hoje, 7 de junho, traz o cinema nacional para a tela da TV Globo. A emissora exibe o longa “Operações Especiais”, um thriller policial eletrizante que levanta discussões profundas sobre a segurança pública, moralidade e os bastidores do poder no Brasil.

De acordo com a grade oficial de programação da TV Globo, o Domingo Maior está previsto para ir ao ar às 00h25 (horário de Brasília), logo na madrugada de domingo para segunda-feira.

Confira abaixo a sinopse completa, os detalhes do elenco e o horário de exibição para não perder nenhum detalhe.

O que acontece no filme “Operações Especiais”?

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A trama acompanha um grupo selecionado de policiais incorruptíveis que é enviado para uma missão complexa: assumir o controle de uma cidade do interior que foi completamente dominada pela criminalidade. Utilizando métodos rigorosos e uma postura implacável contra o crime, a força-tarefa obtém resultados rápidos, reduzindo drasticamente os índices de violência e conquistando a confiança e o apoio dos moradores locais.

No centro da operação está Francis (Cleo Pires), uma policial novata. Além de combater o crime organizado, ela enfrenta uma jornada dupla: superar seus próprios limites e provar o seu valor dentro de uma corporação majoritariamente masculina e sob constante pressão.

O grande ponto de virada ocorre quando as investigações e o cerco do grupo começam a esbarrar nos interesses de figuras poderosas e influentes da região. É a partir daí que o filme propõe uma provocação reflexiva: até onde a sociedade e o sistema estão dispostos a apoiar policiais verdadeiramente honestos?

Dica DCI: Por se tratar de uma transmissão ao vivo, a programação da emissora pode sofrer pequenos atrasos ou alterações de minutos dependendo das atrações anteriores. Prepare a pipoca e boa sessão!

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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