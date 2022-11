Filme do Domingo Maior hoje, Invasão, mostra a força de uma mãe

Após o Vai que Cola, começa a rede Globo exibe no Domingo Maior hoje o filme "Invasão". A transmissão deve começar às 00h30 (horário de Brasília). No longa, Gabrielle Union estrela como uma mulher que não vai parar por nada para resgatar seus dois filhos reféns em uma casa projetada com segurança impenetrável.

Qual o Filme Domingo Maior hoje?

No filme do Domingo Maior hoje, Shaun Russell e seus dois filhos – a adolescente Jasmine (Ajiona Alexus) e o irmão mais novo Glover (Seth Carr) – viajam para Wisconsin. Acontece que o pai de Shaun, que morre na cena de abertura, era um mestre do crime que construiu esta fortaleza isolada no Estado do Texugo para proteger seus ganhos ilícitos com todos os dispositivos de alta tecnologia imagináveis.

Mas assim como o título do filme anuncia, o espaço é invadido por bandidos que estão atrás da fortuna escondida ali. A mulher consegue escapar, mas buscará forças para voltar à casa para resgatar seus filhos.

Ficha técnica:

Elenco: Gabrielle Union, Billy Burke, Richard Cabral, Ajiona Alexus , Levi Meaden , Seth Carr, Mark Furze, Jason George, Christa Miller, Damien Leake

Diretor: James McTeigue

Roteirista: Ryan Engle

Produtores : James Lopez, William Packer, Craig Perry, Sheila Taylor, Gabrielle Union

Produtores executivos: Jeff Morrone , Valerie Bleth Sharp, Jaime Primak Sullivan

Direção de fotografia: Toby Oliver Desenho de

produção: Cece Destefano

Editor: Joseph Jett Sally

Música: Johnny Klimek

Veja a programação da Globo hoje

Domingo, 06/11/2022

04:40 Corujão II - Quase Lendas

06:00 Santa Missa

06:50 Globo Comunidade

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:35 Temperatura Máxima - Creed: Nascido Para Lutar

14:40 Família Paraíso

15:50 Domingão Com Huck

18:20 Futebol

20:30 Fantástico

23:25 Vai Que Cola

00:10 Domingo Maior - Invasão

01:45 Cinemaço - Inimigo Do Estado