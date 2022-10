Sessão da Tarde desta semana: filmes de 24 a 28 de outubro

Filmes começam depois de Chocolate com Pimenta na programação da Globo.

A Sessão da Tarde desta semana de 24 a 28 de outubro de 2022 tem várias opções para quem procura o que assistir nas tardes da TV Globo. As exibições serão de comédias românticas, dramas e animações.

A programação da emissora mostra que os filmes da Sessão da Tarde de segunda a quarta-feira nesta semana serão transmitidos a partir das 15h25, depois da reprise da novela Chocolate com Pimenta. Já na quinta e sexta-feira, a exibição será um pouco mais cedo, a partir das 15h15.

Segunda-feira, 24 de outubro vai passar Os Delírios De Consumo De Becky Bloom

O filme que abre a Sessão da Tarde desta semana será a comédia romântica Os Delírios De Consumo De Becky Bloom, estrelada por Isla Fisher e Hugh Dancy. A produção é de 2009 e é adaptação do livro da autora Sophie Kinsella.

A trama segue a história de Rebecca Bloomwood, uma jovem que acabou de se formar na faculdade e arruma um emprego como jornalista no setor financeiro de Nova York. O problema é que ela é uma viciada em compras. Ao longo de sua jornada, ela acaba se apaixonando por um empresário, Luke.

Título Original: Confessions of a Shopaholic

Direção: P J Hogan

Elenco: Isla Fisher, Hugh Dancy, Krysten Ritter, Joan Cusack, John Goodman, John Lithgow

Nacionalidade: Americana

Assista ao trailer do filme que abre a Sessão da Tarde desta semana:

Terça-feira, 25 de outubro tem Que Haja Luz na Sessão da Tarde desta semana

Na terça-feira, o público vai assistir Que Haja Luz na Sessão da Tarde, dirigido e estrelado por Kevin Sorbo e lançado em 2017. A história mostra um homem chamado Sol, que é ateu e sempre levou uma vida solitária. Ele é odiado por muitas pessoas, já que tem opiniões polêmicas quando o assunto é fé.

Certo dia, Sol sofre um grave acidente e experimenta uma experiência de quase-morte. Depois disso, ele começa a questionar suas convicções e começa a ter mudanças radicais em sua vida.

Título Original: Let There Be Light

Direção: Kevin Sorbo

Elenco: Kevin Sorbo, Dr. Sol Harkens, Sam Sorbo, Katy Harkens, Dionne Warwick, Sean Hannity, Daniel Roebuck

Nacionalidade: Americana

Quarta-feira, 26 de outubro – O Melhor Amigo Da Noiva

A quarta-feira da Sessão da Tarde desta semana vai ter exibição para quem adora uma comédia romântica, O Melhor Amigo da Noiva. A trama de 2008 é estrelada pelos atores Patrick Dempsey e Michelle Monaghan, que interpretam os amigos de longa data Tom e Hannah.

A dupla se conheceu na faculdade e desde então nunca desgrudou. Mulherengo, Tom considera Hannah apenas uma grande amiga, mas depois que a mulher faz uma viagem, ele percebe que a ama.

Pronto a dizer para ela que a ama, Tom é surpreendido com o retorno de Hannah. Ao chegar de viagem, a moça conta que está noiva de um homem escocês. O homem então decide conquistá-la antes da troca de alianças.

Título Original: Made of Honor

Direção: Paul Weiland

Elenco: Patrick Dempsey, Michelle Monaghan, Kevin McKidd, Kelly Carlson, Kathleen Quinlan, Richmond Arquette

Nacionalidade: Americana

Assista ao trailer:

Quinta-feira, 27 de outubro é dia do drama A Morte E Vida De Charlie

Na quinta-feira, o público vai assistir o filme A Morte E Vida De Charlie na Sessão da Tarde desta semana, estrelado pelo ator Zac Efron. O longa mostra a história de dois irmãos, Charlie, que é o mais velho entre eles, e Sam, ainda um garoto.

Os dois são separados por causa de uma tragédia, mas Charlie consegue manter contato após a morte e se torna um cara recluso que trabalha no cemitério da cidade. Alguns anos mais tarde, Charlie reencontra uma garota da época de escola e sentimentos começam a surgir.

Ele então precisa tomar uma decisão que pode fazer ele perder o contato com o irmão falecido para sempre ou seguir com sua vida e ganhar um novo rumo ao atender aos pedidos de seu coração

Título Original: Charlie St. Cloud

Direção: Burr Steers

Elenco: Zac Efron, Amanda Crew, Charlie Tahan, Donal Logue

Nacionalidade: Canadense

Assista ao trailer do filme de quinta-feira da Sessão da Tarde desta semana:

Sexta-feira, 28 de outubro exibe Shrek

Fechando a semana, a animação Shrek vai ser exibido na sexta-feira da Sessão da Tarde desta semana. Sucesso de público e crítica, a produção de 2001 foi vencedora do Oscar de Melhor Animação de 2002. A trama segue o ogro reclamão, mal humorado e mal encarado Shrek, que vive isolado em um pântano. Porém, sua paz é invadida por vários personagens de contos de fadas que são expulsos de suas casas por Lorde Farquaad.

Para recuperar sua paz e silêncio, ele faz um acordo com o Lorde, ele resgata a princesa Fiona para Farquaad e então todos os seres que estão vivendo em seu pântano podem retornar para seus lares. Porém, a missão de conhecer Fiona irá o surpreender de maneiras inimagináveis.

Título Original: Lottery Ticket

Direção: Erik White

Elenco: Shad Moss, Brandon T. Jackson, Naturi Naughton, Loretta Devi, Ice Cube

Nacionalidade: Americana

