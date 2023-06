Ele volta? Por que MC Cabelinho saiu da novela Vai na Fé

Interpretado pelo MC Cabelinho, Hugo tem feito falta na trama da novela Vai na Fé. Um dos personagens favoritos do público, o rapaz precisou fugir de Piedade e só aparecerá novamente nos próximos capítulos durante uma ligação. Por que ele deixou o folhetim? Entenda o que aconteceu na trama de Rosane Svartman.

Personagem de MC Cabelinho, Hugo precisou fugir em Vai na Fé

Ao que tudo indica, a saída de Hugo da novela Vai na Fé foi uma escolha narrativa e o personagem de MC Cabelinho tem muitas chances de voltar para a trama, já que o jovem não morreu e ainda tem assuntos pendentes com Orfeu (Jonathan Haagensen).

Na imprensa ou redes sociais do cantor não foi revelado nada alarmante que tenha levado a saída do namorado de Bella Campos da novela, como tretas nos bastidores, ou até mesmo algum outro contrato profissional. Durante todo o trabalho na novela, o MC continuou a se dedicar no mundo da música normalmente, realizando shows e apresentações.

Em maio de 2023, uma matéria da jornalista Fabia Oliveira do Metrópoles preocupou os fãs de MC Cabelinho, pois foi revelado que o Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro pode não autorizar que o músico participe como ator de outro projeto na TV Globo no futuro, já que ele não tem formação na área e por não ter o DRT (registro profissional de ator) depende de autorização para ser contratado em projetos do tipo.

No entanto, isso não tem relação com a saída - aparentemente temporária - de MC Cabelinho da novela Vai na Fé, já que antes do início da produção, ele recebeu autorização do Sindicato para o projeto e por isso pode atuar na obra de Rosane Svartman do começo ao fim.

Pelo que parece, realmente o famoso só deixou a trama por conta do andamento de sua história. Hugo se envolveu com o crime, mas queria largar a vida de traficante. No entanto, ele acabou no meio dos negócios de Orfeu, que o obrigou a cometer outros delitos e que queria a todo custo livrar Theo (Emilio Dantas) das acusações dos abusos que cometeu.

Como Hugo traiu o padrinho e ajudou a namorada Jenifer (Bella Campos), que estava em busca de vítimas do pai biológico para denúncias, o rapaz foi jurado de morte por Orfeu, que mandou seu capanga Pablo (Dan Gregório) acabar com o jovem. Porém, o bandido resolveu ajudar Hugo, mandando o personagem de MC Cabelinho fugir e não pisar mais em Piedade, para que Orfeu pense que ele morreu.

A última aparição de Hugo na trama de Vai na Fé será nesta quarta-feira, 14 de junho, em uma ligação que fará para Jenifer, segundo mostram os resumos da novela. Depois disso, Hugo não é mais citado nos textos oficiais. No entanto, ainda há tempo para que o personagem volte e termine seu embate com Orfeu, já que o folhetim tem previsão de terminar apenas na segunda semana de agosto.

Você sabia? Cabelinho também se chama Hugo na vida real

O MC é conhecido em todo o país pelo nome de Cabelinho, mas esse é claro sua marca artística e não o nome verdadeiro do famoso. Na vida real, ele é xará de seu personagem na novela Vai na Fé e se chama: Victor Hugo Oliveira do Nascimento.

Victor Hugo adotou o nome de "MC Cabelinho" aos 15 anos de idade, quando começou a cantar. Antes de assumir o nome artístico, ele era conhecido como Vitinho. Seu sucesso começou em meados de 2016, quando lançou o hit Avisa Lá que o Morrão Tá Lindo. Hoje ele conta com milhões de fãs nas plataformas digitais de música e vídeos e também nas redes sociais.

Leia também - Quanto tempo Bella e Cabelinho estão juntos na vida real?