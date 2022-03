Dr Teodoro de O Cravo e a Rosa hoje: como está Matheus Petinatti

No começo dos anos 2000, o ator Matheus Petinatti, hoje com 47 anos de idade, trabalhou pela segunda vez com o autor Walcyr Carrasco. Petinatti já havia atuado em um projeto do escritor na Manchete e depois migrou para um trabalho de Carrasco na Globo, na trama, ele viveu Teodoro. Como está o Dr Teodoro de O Cravo e a Rosa hoje? O ator trabalhou na Globo, Manchete, Band, SBT e depois abandonou a televisão.

Matheus Petinatti hoje está com 47 anos de idade, mora nos Estados Unidos e é casado com Simone Petinatti, que trabalha na indústria da moda. Matheus deixou o trabalho na televisão para trás em 2004 e soma mais quase duas décadas longe das câmeras. Hoje, o eterno Dr Teodoro de O Cravo e a Rosa trabalha como diretor de marketing na Three Zero Five e é CEO da Polarysx Sports Management, localizada em Miami, na Flórida.

Petinatti também especializado em mídias sociais e é co-fundador da Petit Beuate Consulting, segundo seu perfil oficial no Linkedin. O ex-ator mantém sua vida longe dos holofotes e possui uma conta privada no instagram com pouco mais de 2000 seguidores. Ele segue menos de 700 pessoas.

Quando ainda era ator, ele trabalhou nas principais emissoras do país, esteve no SBT durante 1 ano, antes disso trabalhou na Globo por um bom tempo, cerca de 7 anos, e também foi apresentador de televisão na Record e na Gazeta. Ele também atuou por alguns anos na Manchete e trabalhou rapidamente na Band.

Novelas de Matheus Petinatti

Além de ser conhecido como o Dr Teodoro da novela O Cravo e a Rosa, hoje Petinatti ainda é lembrado como o Senhorzinho Xavier de Xica da Silva, um de seus maiores trabalhos na televisão. O folhetim foi ao ar entre os anos de 1996 e 1998 na TV Manchete e foi o primeiro projeto do ex-ator com Walcyr Carrasco.

Na Manchete, ele também atuou na novela Mandacaru (1997), estrelada por Murilo Rosa, Carla Cabral e Victor Wagner. Depois de deixar a emissora, ele migrou para a Globo, em que trabalhou em Pecado Capital (1998), de Janete Clair, e O Cravo e a Rosa de 2000 a 2001.

Em 2004 ele atuou em Seus Olhos, do SBT, produção que marcou sua despedida das telinhas. Matheus Petinatti também chegou a trabalhar no teatro, como a peça Adão e Eva, em 2008, mas hoje não está mais nos palcos e se dedica ao marketing digital.

Qual o final de Teodoro em O Cravo e a Rosa?

No desfecho da novela O Cravo e a Rosa, Dr Teodoro fica noivo de Kiki Duprée, personagem de Rejane Arruda que no começo da trama trabalhava na confeitaria frequentada pelos personagens do folhetim. Além disso, ele se dá bem é indicado para ser o próximo prefeito da cidade. Durante a novela, como assessor de campanha do banqueiro, Teodoro foi quem incentivou Batista (Luís Melo) a encontrar uma nova esposa.

Que horas passa O Cravo e a Rosa?

A novela O Cravo e a Rosa hoje é exibida como reprise na TV Globo de segunda a sexta-feira, sempre depois do Jornal Hoje, às 14h45. O folhetim estreou a nova faixa de horário no período vespertino da emissora dedicada a reexibir novelas que foram ao ar na faixa das 18h e 19h. O Vale a Pena de Novo passou por reformulações e agora só exibe produções que foram ao ar no horário nobre da Globo.

Relembre cenas do Dr Teodoro de O Cravo e a Rosa no folhetim:

