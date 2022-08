Drica Moraes e marido: com quem a atriz é casada?

Drica Moraes e marido estão juntos há mais de dez anos. A atriz e o médico Fernando Pitanga se conheceram em 2009, namoraram e se casaram nos anos seguintes. Os dois adotaram uma criança, Mateus, realizando o sonho da famosa de ser mãe.

Drica Moraes e marido: quem é seu atual esposo?

O médico homeopata Fernando Pitanga é o marido de Drica Moraes. O casal está junto desde 2009 e tem um filho, Mateus.

O garoto foi adotado pela atriz em 2009, após ela passar mais de quatro anos na fila. Quando o processo se iniciou, ela ainda era casada com Raul Schmidt, de quem se separou em 2008. Mesmo após o divórcio, a famosa se manteve na fila para adotar uma criança.

Drica Moraes e marido são bastante discretos em relação à vida pessoal. Ambos usam as redes sociais principalmente para compartilhar conteúdo sobre seus trabalhos e raramente postam cliques em família. Vez ou outra, o casal é visto juntos em eventos ou andando pelas ruas do Rio de Janeiro.

Apesar da discrição, a atriz já fez algumas declarações públicas para o maridão. “Hoje é dia do amor @fpitanga1 , parceirão e pai do nosso Mateus”, escreveu em setembro de 2021. “Amor da minha vida que me dá todas as forças! Parabéns meu amor te amo te amo te amo!”, publicou em 2018.

Antes de se casar com Fernando Pitanga, a atriz teve outros relacionamentos de conhecimento público. Entre 1993 e 2003, manteve uma relação com o diretor Régis Farias. A famosa tentou engravidar e passou por tratamentos de fertilização, e chegou a ficar grávida de 1998, mas acabou sofrendo um aborto espontâneo, que desencadeou uma depressão.

Após a separação de Régis, a famosa engatou um relacionamento com o produtor cultural Raul Schmidt. Em 2005, o casal entrou para a fila da adoção, mas acabaram se separando em 2008. Mesmo após o fim do casamento, Drica manteve o processo, adotando Mateus em 2009, ano que conheceu seu atual marido Fernando Pitanga.

Por onde anda a atriz que faz Marcela em O Cravo e a Rosa

Drica Moraes hoje tem 53 anos e segue carreira artística. Ela está escalada para fazer parte do elenco da próxima novela das novela, Travessia, na qual interpretará Núbia, mãe de Ari (Chay Suede). Sua personagem será obcecada pelo próprio filho, conforme revelado por ela mesma à colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo.

“Nós viveremos uma relação tipo Édipo e Jocasta intensa. A personagem tem um amor absurdo por ele. Tem mania de grandeza também. É uma mulher arrogante e divertida”, disse em junho deste ano. Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou um clique mudando o visual para o folhetim. “Em processo para nova personagem”, escreveu.

Drica se dedicou aos seriados nos último anos. Esteve em Sob Pressão: Plantão Covid (2020), Amor e Sorte (2020), Sob Pressão (2019), A Fórmula (2017) e Justiça (2015). Sua última novela foi em 2015, quando interpretou Carolina, a mãe de Angel (Camila Queiroz) que é enganada por Alex (Rodrigo Lombardi), na primeira temporada de Verdades Secretas.

Anteriormente, ela interpretou Cora em Império (2014), mas precisou deixar a novela na metade do folhetim e foi substituída por Marjorie Estiano. Na época, ela teve problemas de saúde relacionados à labirintite e perda de voz aguda.

Em 2010, a atriz já havia enfrentado um câncer. Ela foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda e ficou seis meses à espera de um doador de medula óssea para seu tratamento, além de ter passado por quimioterapia, que fez seu cabelo cair.

Quem está com saudades de assistir Drica Moraes nas telinhas pode acompanhá-la na reprise de O Cravo e a Rosa (2001), na Globo. A atriz interpreta a vilã Muriel/Marcela, que tenta se apossar do dinheiro de Joaquim (Carlos Vereza), mas acaba ficando na miséria.