É hoje? Que horas é o debate da Globo para presidente e quem vai

É hoje? Que horas é o debate da Globo para presidente e quem vai

O último debate entre candidatos à Presidência da República antes do primeiro turno das Eleições 2026 será realizado nesta quinta-feira, 1º de outubro, pela TV Globo. O encontro começa às 21h30, logo depois do Jornal Nacional.

Quando e onde assistir ao debate da Globo

O debate com candidatos à Presidência da República acontece nesta quinta-feira, 1 de outubro. A atração está marcada para começar às 21h30, logo após o Jornal Nacional, com mediação de César Tralli.

O encontro será transmitido ao vivo pela TV Globo e estará disponível nas plataformas digitais da emissora, permitindo que o público acompanhe de qualquer dispositivo.

Para assistir ao debate ao vivo pelo Globoplay, siga os passos abaixo: 1. Acesse o site ou aplicativo: Você pode assistir o evento diretamente no site www.globoplay.com ou pelo aplicativo Globoplay, disponível para dispositivos móveis (Android e iOS), Smart TVs e tablets. 2.

Até o momento, quatro candidatos estão confirmados no debate presidencial da Globo: Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia sido convidado pela emissora, mas comunicou nesta quarta-feira (30) que não participará do encontro. No mesmo horário, Lula tem uma entrevista marcada com o Flow Podcast.

Com a decisão, o debate será realizado sem a presença do atual presidente. A participação de Romeu Zema ocorreu depois de uma decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques. O partido Novo contestou o critério inicialmente utilizado pela Globo e alegou que possui atualmente cinco deputados federais. A decisão considerou a composição atual da bancada para fins de participação no debate.