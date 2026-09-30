Quem ganhou o Masterchef 2026: Jéssica é campeã

Depois de uma temporada marcada por pratos saborosos, desafios difíceis e alguns atritos entre os participantes, a 13ª edição do MasterChef Brasil chegou ao fim nesta terça-feira (29). Jéssica, bombeira militar de Criciúma (SC), conquistou o troféu da temporada após superar Carla, médica de Petrolina (PE), na grande final.

Como foi a final do Masterchef?

As duas finalistas tiveram a missão de preparar um menu autoral completo, com entrada, prato principal e sobremesa. A proposta era colocar à prova tudo o que aprenderam ao longo da competição e apresentar aos jurados uma cozinha que representasse suas próprias trajetórias.

Carla e Jéssica chegaram à decisão depois de eliminarem outros 16 competidores. Na final, cada uma precisou elaborar pratos que traduzissem suas referências gastronômicas e a evolução apresentada durante a temporada.

A disputa também colocou frente a frente duas cozinheiras de regiões diferentes do Brasil. Carla levou para a competição referências do Nordeste, enquanto Jéssica representou o Sul, incorporando elementos de sua trajetória e de sua terra natal.

A médica de Petrolina apostou em sabores ligados ao sertão, enquanto a bombeira militar de Criciúma escolheu trabalhar com referências do mar. As duas apresentaram propostas autorais e receberam avaliações dos chefs Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin.

🚨 SPOILER 🚨



E temos a VENCEDORA do #MasterChefBR! ✨ pic.twitter.com/QmeWHkJPtw — MasterChef Brasil (@masterchefbr) September 30, 2026

No fim, foi Jéssica quem conseguiu conquistar a maior pontuação e ficou com o título de campeã do MasterChef Brasil 2026. A vitória encerra uma trajetória que começou entre os 18 participantes da 13ª temporada. Ao longo do programa, Jéssica precisou passar por provas de técnica, criatividade e pressão, até garantir uma vaga na final.

A bombeira militar também chegou à decisão cercada pelo apoio do público. Em uma enquete realizada entre os dias 25 e 29 de setembro, 88% dos participantes escolheram Jéssica como favorita ao troféu.

A previsão dos fãs acabou se confirmando na noite da final. Depois de semanas de competição, Jéssica deixou a cozinha do MasterChef como a nova campeã da versão brasileira do reality gastronômico.

Carla ficou com o segundo lugar, enquanto Jéssica levantou o troféu da 13ª temporada e entrou para a lista de vencedoras do programa.

Quem já ganhou o Masterchef

Já são 13 anos do programa exibido pela Band e esses são os ganhadores até aqui.

Elisa Fernandes – 2014

Izabel Alvares – 2015

Leonardo Young – 2016

Michele Crispim – 2017

Maria Antônia Russi – 2018

Rodrigo Massoni – 2019

Anna Paula Nico – 2020

Isabella Scherer – 2021

Lays – 2022

Ana Carolina – 2023

José Roberto – 2024

Daniela – 2025

Já estamos pensando no ano que vem e a boa notícia é que a temporada 2027 do “MasterChef Brasil” foi confirmada. A Band confirmou a produção de novas temporadas, incluindo edições de confeitaria e com famosos.