Quem é Haroldo na novela Travessia e por ele é tão aguardado

Em breve, o público irá conhecer um novo personagem na trama de Gloria Perez da faixa das 21h da TV Globo. Quem é Haroldo na novela Travessia?

Com muita tecnologia envolvida, Haroldo encantará clientes, mas vai causar entre os funcionários do Encanto da Vila e deixará muita gente frustrada no estabelecimento.

Vilão ou mocinho, quem é Haroldo na novela Travessia?

Para quem se pergunta quem é Haroldo na novela Travessia, o novo personagem será um robô. O papel da máquina será servir os clientes do Encanto da Vila. Ele será rápido, eficiente e ganhará a simpatia dos frequentadores do local, que disputarão o serviço do garçom inusitado.

Os funcionários do lugar ainda não sabem sobre a existência do robô, mas Nunes (Orã Figueiredo) está entusiasmado com a chegada e prepara uma grande festa para apresentar a nova atração do restaurante. Ele já tem alertado seus empregados sobre o novo garçom na novela, que até então ninguém sabe que não é humano: "o Haroldo não vai fazer a revolução, ele é a revolução".

A primeira aparição de Haroldo na novela Travessia será no capítulo de quarta-feira, 30 de novembro, de acordo com os resumos da Rede Globo. Neste mesmo capítulo, Joel não vai gostar nada de conhecer Haroldo e ficará enciumado, com medo de ser substituído pela máquina.

Nos próximos capítulos da novela, o sucesso de Haroldo vai crescer e Karina vai perceber o descontentamento de Joel com a decisão de Nunes. Pouco depois, no episódio do dia 9 de dezembro, sexta-feira da semana que vem, Joel contará para e esposa que tem perdido gorjetas por causa de Haroldo.

A trama mostrará a relação homem x máquina por causa do surgimento de Haroldo na novela Travessia. O robô chega para otimizar o trabalho de servir os clientes do Encanto da Vila, mas pode acabar atrapalhando os que precisam do emprego.

A autora Gloria Perez já deu um pequeno spoiler e falou sobre a aparição de Haroldo na novela Travessia em publicação no Instagram:

Garçom-robô já é realidade fora do Brasil

Adições de robôs como garçons não é uma peça apenas da ficção, nos Estados Unidos, a ideia já foi introduzida em alguns lugares. Uma reportagem do New York Times de 2021 mostrou um restaurante que fica na Flórida, chamado Sergio's, que implementou a ideia para lidar com um problema que atingiu o estabelecimento após a reabertura durante a pandemia do covid-19.

Na reportagem, é mostrado como os robôs garçons foram adotados pelo restaurante quando o local ficou com dificuldade em encontrar uma grande quantidade de funcionários humanos, pelo medo da doença. Dos 40 funcionários que trabalhavam no local antes da pandemia, apenas 4 voltaram.

Segundo o que o dono do estabelecimento contou para a reportagem do New York Times, com os robôs, os funcionários humanos contratados conseguiram atender mais mesas, o que acabou resultando em mais gorjetas para todos.

Na matéria foi revelado que a contratação do robô custa $999 por mês. O valor já inclui instalação e manutenção.

