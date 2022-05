Elenco de A Favorita hoje: como estão os atores da novela

Exibida pela primeira vez entre junho de 2008 há janeiro de 2009, A Favorita, novela escrita por João Emanuel Carneiro, autor de sucessos como Avenida Brasil e Da Cor do Pecado, está de volta. A trama vai substituir O Clone no Vale A Pena Ver De Novo, na faixa vespertina da emissora. E como o elenco de A Favorita está hoje? Veja antes e depois dos atores.

Patrícia Pillar, a vilã de A Favorita hoje

A atriz Patrícia Pillar, de 58 anos, deu vida a maquiavélica Flora de A Favorita, vilã da trama das 9 que parou o Brasil em 2008. . A artista fez uma participação breve na novela Salve-se Quem Puder (2020), interpretando ela mesmo em um dos capítulos da trama.

Hoje, Patrícia se dedica a produções e direção de projetos na TV e na Música.

Claudia Raia, de vilã a mocinha. Como ela está?

A atriz Claudia Raia deu vida à Donatela em A Favorita, uma das protagonistas de A Favorita. Culpada pela morte do marido, após ter o seu filho sequestrado, a personagem vivida pela atriz sofre na mão de Flora (Patrícia Pillar) até provar sua inocência. O último trabalho de Cláudia na televisão foi na trama Verão 90 em 2019, onde interpretou a personagem Lidiane.

Hoje, a artista é casada com o ator e dançarino Jarbas Homem de Melo e está com 56 anos.

Mariana Ximenes

Em A Favorita, Mariana deu vida a uma das protagonistas: Lara Fontini, filha de Flora, interpretada pela atriz Patricia Pillar. O último trabalho de Ximenes na TV foi no reality The Masked Singer Brasil, sucesso no ano passado.

Cauã Reymond

O galã Cauã Reymond, de 41 anos, viveu Halley Gonzaga e Matheus Fontini na trama de João Emanuel Carneiro. Em A Favorita, o personagem descobre que é o filho sequestrado de Donatella, vivida por Cláudia Raia.

Atualmente, o ator é casado com a modelo Mariana Goldfarb. O último trabalho de Cauã na TV foi no papel dos gêmeos Christofer e Renato, na novela Um Lugar ao Sol (2021).

Murilo Benício

Em A Favorita, Murilo interpretou o ambicioso vilão Dodi, que na trama, mesmo casado com Donatela (Claudia Raiva) foi cumplice e parceiro de Flora (Patrícia Pillar). Hoje, o ator vive o personagem Tenório no remake de Pantanal (1990/2022), da Rede Globo.

Ary Fontoura

Vivendo o papel de Silveirinha, na trama escrita por João Emanuel Carneiro, Ary Fontoura viveu um de seus papéis mais aclamados na televisão. O personagem que deveria ficar só nos primeiros 18 capítulos da trama foi sendo desenvolvido pelo autor e brilhantemente interpretado pelo ator de 89 anos. Na trama, Silveirinha é o braço-direito de Flora, Patrícia Pillar, nas armações e vilanias.

O último trabalho do ator, nascido em Curitiba, no Paraná, foi na quarta temporada série Sob Pressão (2021) da Rede Globo. Em um dos episódios, o ator vive o personagem Arnaldo, que vive com HIV.

Carmo Dalla Vecchia é casado com o autor da trama

Casado com o autor de A Favorita, João Emanuel Carneiro, desde 2005, Carmo viveu o fotógrafo e jornalista Zé Bob. Na trama, o personagem vive um triângulo amoroso com Donatela e Flora, interpretadas pelas atrizes Claudia Raia e Patrícia Pillar.

Glória Menezes viveu Irene

Na pele da empresária Irene Fontini, Gloria Menezes comemorou o sucesso de A Favorita em 2008. A personagem foi destaque por ter acolhido Flora (Patrícia Pillar) e depois sofrer na mão da vilã da trama, tendo a morte de seu marido Gonçalo Fontini como o ponto chave de virada na trama.

Gloria Menezes, ou Nilcedes Soares de Magalhães, de 87 anos, é uma das atrizes mais conhecidas da televisão brasileira. Foi casada durante 59 anos com o ator Tarcísio Meira, um dos casamentos mais duradouros da televisão, até a morte de Tarcísio em agosto de 2021.

Gonçalo Fontini é Mauro Mendonça

Em A Favorita de 2008, o ator interpretou Gonçalo Fontini, empresário e marido de Irene Fontini, personagem de Gloria Menezes. Em uma das cenas mais tensas da novela, o empresário é morto após um susto planejado pela vilã Flora (Patrícia Pillar), que simulou um massacre a sua família dentro de seu rancho. A morte, aliás, rendeu audiência recorde a trama, chegando a 45 pontos de audiência.

Hoje, Mauro Mendonça tem 91 anos e continua casado com a também atriz Rosamaria Murtinho, de 86 anos.

Taís Araújo

A Favorita, 2008, foi a terceira novela de João Emanuel Carneiro que a atriz Taís Araújo, de 43 anos, trabalhou. Na trama, ele viveu a jovem Alícia, filha de um deputado corrupto interpretado por Milton Gonçalves, que pela segunda vez, consecutivamente, foi seu pai numa novela, sendo a primeira em Cobras & Lagartos.

Seu último trabalho na TV foi no reality show The Masked Singer Brasil, sucesso em 2021 sob o comando de Ivete Sangalo.

