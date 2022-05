Quando acaba O Clone 2022; novela será substituída por A Favorita

O Clone já tem data para sair do ar. A Globo anunciou quando acaba O Clone 2022 e já divulgou o próximo título do Vale a Pena Ver De Novo, previsto para começar no dia 16 de maio. A Favorita, trama de João Emanuel Carneiro, será a substituta.

Quando acaba O Clone 2022?

Quando acaba O Clone em 2022 é no dia 13 de maio, sexta-feira. A emissora anunciou que A Favorita (2008) irá substituir a novela de Glória Perez a partir do dia 16.

Essa foi a quarta exibição da história de Jade (Giovanna Antonelli) e Lucas (Murilo Benício). A trama já havia sido exibida em 2011 no Vale a Pena Ver De Novo e em 2019 no canal Viva, além da exibição original em 2001.

Apesar de ter sido exibida várias vezes, O Clone continua rendendo bons índices de público para a Globo. No começo de março, a novela atingiu 18 pontos na Grande São Paulo, recorde de audiência desde a sua estreia. Os números são ótimos para a faixa de horário – para efeito de comparação, Um Lugar ao Sol, novela inédita das nove que foi exibida até o fim de março, raramente chegava aos 23 pontos.

O público relembra os finais dos personagens dos núcleos do Brasil e Marrocos nas próximas semanas. O final feliz de Jade e Lucas, o casamento de Said (Dalton Vigh), a reabilitação de Mel (Débora Falabella) e Nando (Thiago Fragoso), o desaparecimento de Léo (Murilo Benício) e Albieri (Juca de Oliveira), e o desfecho de Alicinha (Cristiana Oliveira) são alguns dos destaques.

Qual novela vai substituir O Clone?

A Favorita é a novela que vai substituir O Clone. A trama é de autoria de João Emanuel Carneiro e foi exibida pela primeira vez entre junho de 2008 e janeiro de 2009.

Essa será a primeira vez que a novela é reprisada na televisão. No entanto, todos os capítulos estão disponíveis para os assinantes do Globoplay desde 2020.

O folhetim patinou na audiência nos primeiros meses, mas engrenou após a revelação de quem era a vilã da história e se tornou um dos grandes sucessos da década de 2000. Até hoje, Faísca e Espoleta, dupla sertaneja formada por Flora (Patrícia Pillar) e Donatella (Cláudia Raia), está marcada na memória dos noveleiros com a música ‘Beijinho Doce’.

João Emanuel Carneiro inovou ao não mostrar de imediato quem estava falando a verdade. Durante 50 capítulos, o público fica em dúvida sobre qual personagem era a verdadeira mocinha. É apenas depois de três meses que Flora revela ser a assassina de Marcelo (Flávio Tolezani) e passa a mostrar a sua verdadeira face para o público, que vinha sendo ‘enganado’ por seu tom angelical.

Mariana Ximenes, Ary Fontoura, Murilo Benício, Mauro Mendonça, Elizangela e Glória Menezes são outros destaques do elenco.

Como assistir A Favorita 2022

Para assistir A Favorita, basta sintonizar na Globo a partir de 16 de maio, segunda-feira, na faixa de horário das 17h, horário de Brasília. Os episódios vão ao ar de segunda a sexta, no Vale a Pena Ver De Novo.

Quem não quer esperar até os capítulos irem ao ar na emissora, pode optar por assinar um dos planos do Globoplay. Todos os episódios estão disponíveis na plataforma de streaming. É só procurar pelo título no campo de busca ou na aba ‘novelas’.

Os capítulos estão disponíveis na íntegra na plataforma. No Vale a Pena Ver De Novo, é provável que o folhetim tenha cortes e edições diferentes.

