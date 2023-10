Elenco de Renascer antes e depois: como estão os atores hoje?

A novela "Renascer" (1993), vai ganhar um remake em 2024, mais de 30 anos depois da exibição original da trama. Alguns dos atores que estiveram presente na novela seguem carreira artística, enquanto outros deixaram a televisão ou faleceram. Veja o antes e depois do elenco.

Antônio Fagundes, o José Inocêncio | Elenco de Renascer antes e depois

Antônio Fagundes, 74 anos, interpretou José Inocêncio em Renascer. O protagonista tinha uma relação difícil com o filho caçula, pois acreditava que ele era o responsável pela morte de Maria Santa (Patrícia França) durante o parto. Ao longo da trama, ele se apaixonou pela namorada do rapaz.

O ator não trabalha mais na Globo desde 2021. Seus últimos trabalhos na emissora foram nas novelas "Bom Sucesso" (2019) e "Velho Chico" (2016), além dos seriados "Se Eu Fechar os Olhos Agora" (2019) e "Dois Irmãos" (2017). Atualmente, Fagundes está no elenco da peça "Baixa Terapia".

Adriana Esteves, a Mariana

Adriana Esteves, hoje com 53 anos, interpretou Mariana na primeira versão de Renascer. A jovem engatou um namoro com João Pedro (Marcos Palmeira), mas ao começar a trabalhar na fazenda de José Inocêncio, se apaixonou pelo pai de seu amado e se casou com o ricaço.

A atriz continua trabalhando na Globo até hoje. Seu trabalho mais recente foi no seriado "Os Outros" (2023), disponibilizado exclusivamente pela plataforma de streaming Globoplay. Reservada, a atriz não está presente nas redes sociais.

Marcos Palmeira, o João Pedro | Elenco de Renascer antes e depois

Marcos Palmeira, 60 anos, interpretou João Pedro, o filho rejeitado de José Inocêncio. A mãe do caçula morre no parto do filho, que é considerado culpado pelo fazendeiro de ter causado a morte da mulher, mesmo sendo apenas um bebê. O rapaz sofre quando sua amada Mariana se casa com seu pai.

O ator continua na Globo. Recentemente, ele interpretou José Leôncio no remake de "Pantanal" (2022) e também está confirmado na nova versão de Renascer, agora interpretando o personagem que foi de Antônio Fagundes há 30 anos.

Patrícia França, a Maria Santa

Patrícia França, 52 anos, participou apenas da primeira fase de Renascer. A atriz interpretou Maria Santa, esposa de José Inocêncio e mãe dos quatro filhos. A mulher morre no parto de João Pedro, o que faz com que o fazendeiro se revolte contra o herdeiro.

A pernambucana continua trabalhando como atriz. Sua última novela foi "Gênesis" (2021), na Record, onde já havia atuado em tramas como "A Escrava Isaura" (2004), "Prova de Amor" (2005) e "Poder Paralelo" (2009). Na Globo, esteve em "Malhação: Sonhos" (2014).

Tarcísio Filho, o José Bento | Elenco de Renascer antes e depois

Tarcísio Filho, 59 anos, viveu José Bento, o segundo filho de José Inocêncio, tão mimado quanto o primogênito. O rapaz não aceita a decisão do pai de se casar com Mariana e propõe aos irmãos que eles dividam as terras do ricaço após a união com a jovem.

O último trabalho de Tarcísio Filho na Globo foi em 2021, quando interpretou o Cônsul Souza Ribeiro no seriado "Passaporte para Liberdade". O famoso deixou o canal carioca e assinou com a plataforma de streaming Amazon Prime Video, onde faz parte do elenco de "Novela".

Marco Ricca, o José Augusto

Marco Ricca, 60 anos, interpretou José Augusto, filho primogênito de José Inocêncio. Seguiu a carreira de médico apenas para agradar o pai, já que não tem vocação nenhuma para a profissão. É o mais mimado entre os filhos do ricaço e muito mentiroso.

O ator também continua na Globo. Neste ano, ele interpretou Mário Antônio na série "As Aventuras de José e Durval" (2023), que conta a história de Xitãozinho e Chororó. Também participou do seriado "Justiça 2" (2023) e da novela "Um Lugar ao Sol" (2021).

Cláudia Lira, a Kika | Elenco de Renascer antes e depois

A atriz Cláudia Lira, 57, foi a responsável por interpretar Kika, uma mulher que vive com José Bento (Tarcísio Filho) sem ser casada e sem muito amor.

A paraibana era considerada uma das musas da Globo nos anos 90, mas hoje está fora da emissora. Sua última novela foi em 2018, quando interpretou Glorinha em "Segundo Sol". Em agosto deste ano, a famosa deu uma entrevista ao Fantástico falando sobre os tempos áureos de sua carreira de atriz.

Betty Erthal, a Nena

Betty Erthal, 73, interpretou Nena em Renascer, esposa de Belarmino (José Wilker). Possui uma personalidade bastante diferente do marido e não carrega consigo a inveja e ambição que ele possui. Quando fica viúva, parte da cidade e nunca mais retorna.

A atriz está ausente da televisão desde 2016, quando apareceu brevemente em "A Regra do Jogo". Nos anos anteriores, Betty fez algumas participações em novelas da Globo, sendo seu último papel fixo em folhetins há 14 anos, em "Poder Paralelo" (2009), na Record. A artista mantém uma conta privada no Instagram, acessível apenas para família e amigos.

Taumaturgo Ferreira, o José Venâncio | Elenco de Renascer antes e depois

Taumaturgo Ferreira, 67 anos, interpretou José Venâncio em Renascer, o terceiro filho de José Inocêncio. Vive um casamento infeliz com Eliana (Patrícia Pillar) e acaba conhecendo Buba (Maria Luisa Mendonça) ao longo da trama, com quem vai morar junto. O personagem tem um final trágico na novela.

Hoje, o ator faz parte do elenco da série "B.O." (2023), ao lado de Leandro Hassum, produzida e disponibilizada na Netflix, que chegou ao streaming em setembro. Seus últimos trabalhos na TV foram nos seriados "Ilha de Ferro" (2019), disponível no Globoplay, e "Magnífica 70" (2017), da HBO Brasil.

Patrícia Pillar, a Eliana

Patrícia Pillar, 59 anos, interpretou Eliana, uma oportunista que se casa com José Venâncio. É totalmente contrária à ideia de ter filhos, o grande sonho do marido. A mulher fica obcecada para descobrir qual é o segredo de Buba depois de ser trocada.

A atriz deixou a Globo em 2021 e hoje se dedica a outros projetos, trabalhando nos bastidores de produções para TV e em outras áreas artísticas. Sua última aparição na emissora carioca foi em 2020, quando fez uma participação especial em "Salve-se Quem Puder" como ela mesma.