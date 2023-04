Como descobrem que Tonho é filho de Brisa em Travessia

Brisa ainda não conseguiu provar que é a verdadeira mãe de Tonho (Vicente Alvite), mas como a novela Travessia já está em reta final, em breve a maranhense conseguirá ter um desfecho feliz. A revelação de que ela realmente deu à luz ao menino marcará a última semana do folhetim de Gloria Perez.

A peça-chave para desvendar o mistério será uma nova gravidez da protagonista, que desta vez terá uma menina. A informação foi adiantada pelo Notícias da TV em novembro de 2022 e novos detalhes sobre as cenas finais do folhetim foram divulgados pelo portal agora em abril de 2023.

Se as informações se confirmarem, quem matará a charada será Bia- que já estará separada de Oto a essa altura - e descobrirá que a mocinha tem "quimera", uma condição genética rara que faz com que Brisa tenha dois DNAs diferentes no corpo, devido a dois óvulos que se fundiram na hora da formação do embrião. Por isso seus testes de DNA com Tonho dão sempre negativo.

Assim, o nascimento da nova filha de Brisa será importante, pois um geneticista estará presente na sala de parto e fará um teste logo após o nascimento da menina. O resultado será igual o de Tonho, como se Brisa não fosse a mãe. Por isso, será comprovado que a mocinha tem a condição genética e é de fato é a mãe de Tonho, assim como da bebê que acabou de nascer.

E de quem será esse bebê de Brisa? Ninguém mais, ninguém menos que Oto! Os fãs do casal Britoso já podem comemorar, pois o hacker vai finalmente voltar para os braços de Brisa nos capítulos da próxima semana, segundo apontam os resumos da emissora.

Brisa será finalmente inocentada de fake news em Travessia

Outro ponto que ajudará Brisa a recuperar o filho será conquistar uma ficha limpa. Antes de ela conseguir provar que é mãe de Tonho e sua condição como mulher quimera com o nascimento da filha com Oto, ela finalmente se livrará das acusações de ser uma ladra de crianças.

A fake news criada lá no começo da novela Travessia por Rudá (Guilherme Cabral) durante uma brincadeira vai ser desmentida.

De acordo com os resumos da novela, tudo começará no capítulo desta segunda-feira, dia 18 de abril. Rudá nem faz ideia de causou tanto estrago na vida da moça com o cartaz falso, mas ouvirá ela contando que acabaram com sua vida depois de colocarem sua foto no rosto de uma sequestradora.

O rapaz então se lembrará do ocorrido e ficará atordoado ao compreender que foi o responsável por tudo. Nos capítulos seguintes, ele tentará achar o cartaz verdadeiro e ficará chocado ao saber que um outro menino será acusado pela fake news.

Por isso, ele confessará seus atos para um delegado e afirmará que Brisa não é nenhuma sequestradora. A personagem de Lucy Alves perdoará o filho de Guida (Alessandra Negrini), mas fará uma queixa contra ele.

Que dia acaba Travessia?

Travessia tem previsão de acabar no dia 5 de maio, sexta-feira. O último capítulo será exibido no dia seguinte, sábado, 6 de maio. Assim, a novela de Gloria Perez completará quase 7 meses no ar. O folhetim estreou no dia 10 de outubro de 2022.

Quem entra na faixa das 21h00 para substituir a produção é Terra e Paixão, de autoria de Walcyr Carrasco. A trama se passa no Mato Grosso do Sul e mostra a trajetória da mocinha Aline (Barbara Reis), que fica viúva após o fazendeiro Antonio (Tony Ramos) tentar tomar suas terras.

Após a tragédia, ela então se propõe a cuidar da fazenda deixada pelo marido e trava uma guerra contra Antonio e sua esposa Irene (Gloria Pires). Durante este embate, ela acaba envolvida com os dois filhos de seu inimigo, Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massado).

