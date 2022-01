Novela é exibida diariamente no canal fechado.

Em que ano passou a novela Páginas da Vida, reprise no Viva

Em que ano passou a novela Páginas da Vida, reprise no Viva

Obra de Manoel Carlos, a novela estrelada por Lilian Cabral, Regina Duarte e Fernanda Vasconcellos é uma das atuais reprises do canal Viva. De volta às telinhas desde o final de novembro de 2021, você lembra em que ano passou a novela Páginas da Vida originalmente? A produção já completou mais de uma década.

Em que ano passou a novela Páginas da Vida?

Páginas da Vida foi ao ar pela primeira vez de 10 de julho de 2006 a 2 de março de 2007. No total, foram exibidos 203 capítulos na faixa das 20h, hoje extinta pelo canal.

De autoria de Manoel Carlos, o folhetim também foi escrito por Fausto Galvão e contou com Maria Carolina, Juliana Peres, Ângela Chaves e Daisy Chaves como colaboradores. A direção geral ficou nas mãos de Jayme Monjardim e Fabrício Mambertera.

Na trama, Nanda (Fernanda Vasconcellos) era uma garota de 18 anos que acabou grávida do namorado Léo (Thiago Rodrigues) que a abandonou, enquanto morava na Holanda. Depois de descobrir sobre a gravidez da namorada, Léo se desespera, deixa dinheiro para a moça realizar um aborto e some.

Sozinha, ela retorna ao Brasil. Certo dia, a jovem é atropelada por um ônibus, no hospital ela é atendida pela médica Helena (Duarte), que faz de tudo para salvar a vida de mãe e os bebês gêmeos, mas Nanda acaba falecendo. Marta (Cabral), a mãe de Nanda, fica com um dos filhos de Nanda, mas rejeita Clara (Joana Mocarzel), que tem síndrome de Down. Regina então decide adotar a menina.

Relembre a morte de Nanda na novela Páginas da Vida, que passou de 2006 a 2007:

Que horas tem Páginas da Vida no Viva?

A novela Páginas da Vida passa de segunda a sábado na faixa das das 13h30, depois de Sonho Meu, com reprises diárias às 23h00. Aos domingos, todos os capítulos que foram ao ar durante a semana são reexibidos, essa transmissão especial acontece a partir das 18h00.

Para assistir, há duas opções: ter o canal Viva em seu pacote de televisão por assinatura ou pagar pelo plano Globoplay + Canais Ao Vivo na plataforma streaming da TV Globo. Os valores da TV a cabo variam de acordo com a empresa que você escolher, já o preço da Globoplay é fixo, R$ 49,90 ao mês ou 12x de R$ 42,90 com o pacote anual.

Leia também

Final da novela Páginas da Vida: veja o que vai acontecer