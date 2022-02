Em que ano se passa a novela Além da Ilusão, com Larissa Manoela

Novela se passa no século XX e conta com figurino da época - Foto: Reprodução/Globo

Primeiro capítulo foi ao ar no dia 7 de fevereiro, novela substitui Nos Tempos do Imperador na faixa de horário.

Para os românticos de plantão, agora Além da Ilusão faz parte da grade de atrações da Globo e promete trazer uma grande história de amor que deixará o público com lágrimas nos olhos. Dividida em fases, o folhetim se passa entre duas décadas do século XX e é uma produção de época. Em que ano se passa a novela Além da Ilusão? A obra de Alessandra Poggi vai ganhar um avanço de 10 anos na trama em breve.

Em que ano se passa a novela Além da Ilusão?

A novela Além da Ilusão se passa entre as décadas de 1930 e 1940, o primeiro capítulo do folhetim ganha início no ano de 1934, na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Depois disso, a história fará um salto de 10 anos, passará a exibir o ano de 1944 e será ambientada no Rio de Janeiro.

De acordo com os resumos cedidos pela Globo até agora, a novela Além da Ilusão se passará no ano de 1934 até o capítulo do dia 17 de fevereiro, uma quinta-feira. Neste mesmo episódio, acontecerá o salto de 10 anos na história e então o folhetim mostrará de 1944 em diante.

As cenas da novela Além da Ilusão que se passam em 1934 e mostram Poços de Caldas foram de fato gravadas na cidade mineira, a produção do folhetim fez filmagens em Minas Gerais em meados de setembro de 2021. Pouco depois, as gravações continuaram a todo vapor nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro.

A primeira fase da novela durará apenas 10 capítulos, o resto da trama será inteiramente dedicada a segunda fase. É previsto que no total, a novela tenha 167 capítulos.

O que ainda vai acontecer na trama de Além da Ilusão

Quem acompanhou o primeiro capítulo da novela Além da Ilusão, que por enquanto ainda se passa no ano de 1934, viu que Elisa e Davi – personagens de Larissa Manoela e Rafa Vitti – se encontraram pela primeira vez em uma breve conversa no final do episódio. Ainda há muita coisa para acontecer na trama, principalmente momentos que vão fazer a primeira fase da novela terminar de forma surpreendente.

Nos próximos capítulos, Davi e Elisa vão iniciar um romance. A dupla ficará perdidamente apaixonada, mas Matias (Antonio Calloni), o pai da moça, vai impedir que os jovens se vejam. Apesar das proibições, Elisa sairá escondida do hotel em que estão hospedados para ir até a pensão em que Davi mora, o casal vai ser flagrado pelo pai garota, que descobrirá sobre sua fuga.

Matias a levará de volta e trancará Elisa no quarto do hotel, ele pegará uma arma e seguirá para a pensão de Davi. No entanto, Elisa conseguirá escapar com a ajuda da irmã Isadora e correrá ao encontro do amado, que corre perigo.

Uma discussão irá acontecer no local e Matias vai disparar sua arma, porém, o homem acabará atingindo a filha por engano. Elisa vai morrer e Davi será culpada pelo crime, o mágico será preso injustamente e condenado a uma pena de 20 anos de cadeia.

A partir deste ponto, a novela Além da Ilusão vai se passar no ano de 1944, após o salto no tempo de uma década, Davi aparecerá escapando da prisão. O rapaz vai tentar limpar seu nome do crime que não cometeu e esbarrará em Isadora, agora com 18 anos de idade, que terá a mesma aparência de Elisa. Davi acabará se apaixonando novamente.

Como assistir ao vivo

Além da Ilusão é exibida de segunda a sábado na faixa das 18h, depois da novela O Clone no Vale a Pena Ver de Novo. Para assistir a novela ao vivo e gratuitamente, há duas opções: acompanhar pela televisão ou online pela plataforma streaming da emissora.

Para conferir a novela pela sua TV é bem simples, sintonize na Globo durante o horário da exibição da novela de qualquer aparelho que tem acesso aos canais abertos brasileiros e pronto. Já quem não tem televisão ou está fora de casa e precisa assistir pelo notebook, celular ou tablet, a Globoplay é uma alternativa.

A plataforma streaming é um serviço pago, mas permite que o público assista a programação em tempo real da emissora totalmente de graça. A única obrigatoriedade é criar um cadastro – sem pagar nada – em que você informará nome completo, e-mail, gênero, cidade, estado, país e criará uma senha.

Para quem perdeu o primeiro capítulo

Quem perdeu o primeiro capítulo da novela Além da Ilusão, que se passou no ano de 1934, terá que abrir a carteira para assistir o episódio na íntegra. Após a exibição nas telinhas, a Globoplay adiciona os capítulos diários do folhetim no catálogo da plataforma, porém a liberação do conteúdo é feito apenas para assinantes de um dos pacotes oferecidos, entre os valores de R$ 19,90 a R$ 89,90.

Também é possível assistir trechos do capítulo no Gshow, essa opção é gratuita, mas um pouco incômoda para algumas pessoas. O capítulo está dividido em vídeos curtos e a cada troca de um vídeo para outro, é necessário assistir propaganda para conseguir acessar o conteúdo.

Conheça a abertura da novela:

