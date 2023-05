Em Terra e Paixão, Aline e Caio viverão triângulo amoroso

Para quem gosta de tramas com conflitos amorosos, a chance é grande de ser conquistado pela história de Terra e Paixão, nova novela das 21h que estreia dia 8 de maio. O folhetim trará a protagonista Aline, que terá seu coração dividido entre dois irmãos, Caio e Daniel, após se tornar viúva por culpa do pai deles.

Como será a história de Aline e Caio em Terra e Paixão?

O envolvimento de Caio e Aline começa em Terra e Paixão depois que o pai do rapaz, Antonio La Selva (Tony Ramos), arma uma emboscada para a mocinha, seu marido Samuel (Ítalo Martins) e o filho do casal, João (Matheus Assis). As terras da protagonista são invadidas e ela acaba viúva.

Aline só sai viva da armadilha criada por Antonio por causa de Caio, que salva a mocinha e o filho. Ao escapar com vida da situação, ela deixa a profissão de professora para trás e batalha para se tornar uma produtora rural e dar continuidade ao que o marido deixou para trás. Ela busca por justiça e também vingança ao tentar derrubar o império de Antonio.

Ao reconhecer a força de Aline na batalha para se reerguer e ainda lutar com o vilão que acabou com sua vida, Caio acaba se apaixonando pela mocinha. Ele chega a ajudá-la na empreitada de cuidar de suas terras e para isso conta com a parceria de seu tio, Ademir (Charles Fricks), irmão mais novo de Antonio La Selva.

Ao site oficial de imprensa da Globo, a atriz Barbara Reis adiantou que o romance entre Caio e Aline em Terra e Paixão será intenso e habitará o "campo sexual". A relação terão muita tensão no ar, afinal, ele é filho do homem que matou seu marido e salvou por saber dos planos do vilão. Porém, apesar de tudo, o interesse entre o casal será como um imã e eles não conseguirão ficar longe um do outro.

Meio-irmão de Caio será a outra parte do triângulo amoroso

Já não bastava estar envolvida com um dos filhos de Antonio, Aline também terá sentimentos por Daniel, o outro filho do vilão. Caio é fruto do primeiro casamento do La Selva e é desprezado pelo fazendeiro e sua atual esposa Irene (Gloria Perez). Já Daniel é filho de Irene, tem um coração bom, acredita na bondade das pessoas e não sabe da maldade do pai.

Namorado de Graça (Agatha Moreira), ele também acabará apaixonado por Aline e tentará ficará com a protagonista na trama. A diferença é com quem ele o romance não será tenso como com Caio. Ainda de acordo com a atriz Barbara Reis ao site da emissora, o amor entre Daniel e Aline é do tipo "escrito nas estrelas", além de ser construído com base na sinceridade e honestidade.

A mocinha ficará dividida entre os irmãos, que vão rivalizar por seu coração. Para piorar a situação, Daniel será alvo de uma enganação de Graça, que fingirá uma gravidez para fisgar o rapaz.

Veja como será o triângulo amoroso em Terra e Paixão:

Além de Caio e Daniel, Aline também arrancará os suspiros de Jonatas

Quem também ficará apaixonado por Aline em Terra e Paixão é Jonatas, personagem de Paulo Lessa. Ele ficará de fora do triângulo amoroso principal da trama, porque com ele o amor de Aline é apenas fraternal, segundo contou Barbara Reis.

Na trama, o rapaz é primo de Samuel, marido de Aline, e sempre a amou. Ele é aquele amigo de todas as horas, é fiel ao companheirismo com a personagem protagonista, e por isso será de extrema ajuda para a mocinha quando ela ficar viúva.

