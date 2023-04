Quem é Petra em Terra e Paixão, personagem de Debora Ozório

Debora Ozório, 26, está de volta às novelas a partir de 5 de maio, com Terra e Paixão. A atriz interpreta Petra La Selva na trama de Walcyr Carrasco, filha do poderoso Antônio (Tony Ramos) e da vilã Irene (Glória Pires). A personagem é uma agrônoma viciada em remédios tarja preta.

Personagem de Debora Ozório em Terra e Paixão

A personagem de Débora Ozório fará parte do núcleo principal de Terra e Paixão, nova novela das 9. A jovem é irmã de Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro) e, assim como os demais membros de sua família, também segue carreira na área da agronomia.

Irene, mãe da jovem, tenta influenciar Antônio para que ele escolha um de seus filhos para ser seu sucessor nos negócios - isso porque Caio é filho do primeiro casamento do poderoso, e a vilã quer que Daniel seja o maior herdeiro de seu marido.

Apesar da disputa estar centrada nos dois irmãos, Petra também se envolverá nessa briga. A jovem se apaixona pelo italiano Luigi (Rainer Cadete), que a influencia a querer tomar posse da fortuna para ela.

Além da disputa por dinheiro, Petra também sofre com seu vício em remédios de tarja preta. Sem limites, a garota se colocará em risco ao longo da novela.

Débora Ozório já é conhecida pelos noveleiros. A atriz começou a carreira fazendo pequenas participações em Totalmente Demais (2015) e Tempo de Amar (2018), até conquistar seu primeiro papel em Espelho da Vida (2018).

Esteve ainda no seriado Filhas de Eva (2021), disponível no Globoplay, e na novela Além da Ilusão (2022), sendo este seu último trabalho na TV antes de Terra e Paixão. Além do trabalho na Globo, ela também pode ser assistida em Me Chama de Bruna (2019), seriado da Fox, e em Gênesis (2021), na Record.

A atriz compartilha algumas fotos das gravações em sua página no Instagram, chamando o público para assistir a trama que começa no próximo dia 5. "Eu tô bem apegada Imensurável a alegria de estar com vocês. Tá chegando um novelãaaao. Família La Selva ", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Veja: Sinônimos é a abertura de Terra e Paixão, mas música já foi usada antes